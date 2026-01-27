Isparta Davraz Kayak Merkezi tatilcilerle şenlendi

ISPARTA - BAHADIR ARICI - Batı Akdeniz'in kış turizmine önemli katkı sağlayan 2 bin 635 rakımlı Davraz Kayak Merkezi, Isparta'ya gelen yerli ve yabancı kayakseverleri ağırlamaya devam ediyor.

Kapılarını 14 Ocak'ta konuklarına açan merkez, özellikle yarıyıl tatiliyle ailelerin ve ziyaretçilerin uğrak noktası haline geldi. Isparta kent merkezine 26 kilometre mesafede ve ulaşımın rahat olması da merkeze ilgiyi artırıyor.

Tatilciler, teleferik önlerinde, otoparklar ve kafeteryalarda yoğunluk oluşturuyor. Çevre köylerdeki işletmeler, ziyaretçilere kayak ve snowboard ekipmanı kiralayarak kolaylık sağlıyor.

Rengarenk kıyafet ve ekipmanla Davraz'a gelenler, çocukların neşeli seslerinin yankılandığı pistleri adeta kış şenliğine dönüştürüyor.

Pistlere çıkmayı tercih etmeyen aileler ve arkadaş grupları da merkezde karın keyfini çıkarırken, çok sayıda kayak hocası uygun pistlerde yeni başlayanlarla yakından ilgileniyor.

- Eğirdir Gölü manzarası merkeze ayrı güzellik katıyor

Bazı ziyaretçiler pistlerde kızaklarla kayarken, kimileri de teleferikle ulaşılan Eğirdir Gölü manzarasının keyfini çıkarıyor.

Masa Tepe'nin 2 bin 87 ve Oğlak Geçidi mevkisindeki 2 bin 635 rakımlı Bubble Mekanik Tesisi'nden görülen Eğirdir Gölü, merkeze ayrı güzellik katıyor.

Hava sıcaklığının sıfırın altında 10 dereceye kadar düşmesine rağmen ziyaretçiler pistlerden ayrılmıyor. Kafeteryalarda sıcak çikolata, salep ve kahve molalarıyla dinlenen tatilciler, karın keyfini çıkarıyor.

Öte yandan, teleferik tesislerinde ve pistlerde güvenlik görevlileri, olası yaralanmalara karşı sağlık ekipleri teyakkuzda bekliyor. Kaybolma ve yaralanma riskine karşı jandarma ekipleri, kar motorlarıyla düzenli devriye geziyor.

- "Kar seviyesi kayak sporu için yeterli"

Davraz Kayak Merkezi sorumlusu Ozan Yılmaz, AA muhabirine, 14 Ocak'ta merkezdeki tesislerin ve pistlerinin açıldığını söyledi.

Merkeze Isparta ve çevre illerden yoğun ziyaretçi geldiğini belirten Yılmaz, "Şu ana kadar da 85 bini aşkın misafirimizi ağırladık. Bütün kayak pistlerimiz açık. Hedefimiz olan 350 bin misafir barajını aşmak istiyoruz. Allah'ın izniyle sorunsuz bir sezon geçirmeyi hedefliyoruz." dedi.

Merkezde, 6 mekanik tesis, yürüyen bant tesisi, kızak alanları ve kayak pistleriyle hizmete devam ettiklerini dile getiren Yılmaz, "Kar seviyemiz de kaymak için yeterli. Tüm misafirlerimizi kayak merkezimize bekliyoruz." ifadelerini kullandı.

- Türkiye'nin her yerinden ilgi var

Antalya'dan gelen Firdevs Biçen ise Davraz Kayak Merkezi'nde kayak deneyimi yaşamak istediklerini belirterek, "Kayak yapmayı yeni öğreniyorum. Daha önce de gelmiştik, bugün tekrardan pekiştirmek için çalışacağım. Haftaya da arkadaşlarımızla grup olarak geleceğiz." diye konuştu.

Fatih Aktekeli de kayak yapmayı 2 yıl önce Davraz Kayak Merkezi'nde öğrendiğini anlatarak, "İki oğlum var, onlara da kayak yapmayı öğretiyorum. Bu imkanı sağlayan Valiliğimize, İl Özel İdaremize çok teşekkür ederim." dedi.

İstanbul'dan gelen Mesude Uysal ise "Her yıl sezon açıldığında geliyorum. Bu sene arkadaşlarımla geldim. Davraz'ın pistini ve ambiansını çok seviyorum. Şehir merkezine yakın olması da büyük avantaj sağlıyor. Çalışanlar da güler yüzlü ve çok yardımsever." şeklinde konuştu.