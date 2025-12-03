İlginizi Çekebilir

Isparta'da 16 yaşındaki Muhammet Eren müzikle engelleri aşıyor

ISPARTA - Isparta'da tekerlekli sandalyeyle yaşamını sürdüren 16 yaşındaki Muhammet Eren Agun, unutulmaya yüz tutmuş Yörük çalgılarından cura çalarak çevresine de örnek oluyor.

Doğuştan yüzde 99 bedensel engelli olan Agun, Isparta Güzel Sanatlar Lisesi'nde öğrenim görüyor. İlkokul yıllarında müzik öğretmeninin yönlendirmesiyle enstrümanları öğrenen 10. sınıf öğrencisi Agun, engelleri cura çalarak aşıyor.

Daha önce okul korosunda da yer alan Agun, yaptığı açıklamada, curayı çalmaya başladığından beri engelleri daha kolay aştığını söyledi.

Müzikle hayatının değiştiğini anlatan Agun, şunları kaydetti:

"Müzik sanki vücudumun eksik bir parçasıydı. Eğitim hayatımı da müzikle sürdürüyorum. Zorluklar karşısında müziğe tutundum. Müziğe bağlanınca, yaşadığım sıkıntılar yavaş yavaş azalmaya başladı. Sazda da kendimi daha çok geliştirmek istiyorum. Hem engelli bireylere hem de benden küçük kardeşlerime müziği tanıtmak istiyorum. Hayat cesurları sever, kimsenin 'yapamazsın' sözüne inanmayın. Çalışınca mutlaka karşılığını alırsınız."

Eğitim sürecinde çocuğuna her zaman destek olan anne Atiye Agun, oğlunun müziğe olan ilgisinin küçük yaşlarda fark edildiğini söyledi.

Oğlunu enstrüman çalıp, şarkı söylerken gördüğünde mutlu olduğunu ifade eden Agun, özel gereksinimli bir çocuğun eğitim hayatını takip etmenin sabır gerektirdiğini vurguladı.

Zorlukları müzikle aşmaya çalıştıklarını aktaran Agun, "Evladım ne isterse elimden geldiğince destek olacağım. Muhammet Eren çalışkan ve başarılı, bir yere geleceğine eminim." dedi.

Müzik öğretmeni Mehmet Serkan Gülle de Muhammet Eren'in önceden de müzik eğitimi olduğunu ancak bunu daha profesyonel seviyeye taşımak istediklerini ifade etti.



3.12.2025
