Isparta'da 17 yaşındaki genç yazar 4. kitabını fuarda tanıtıyor

Isparta

ISPARTA - Yazar Gaye Gül Akkulak, kitap fuarında okurlarıyla buluştu.

Kentte bu yıl 8.'si düzenlenen kitap fuarına 4. kitabıyla katılan 17 yaşındaki yazar Akkulak, yazarlık serüvenine 8 yaşında masal yazarak başladığını söyledi.

Kitap fuarına 3. kez katıldığını belirten Akkulak, AA muhabirine, fuarın bu yıl da yoğun ilgi gördüğünü ifade ederek, "Bu yıl da şen şakrak, çok güzel bir fuar oluyor. Bu yüzden çok mutluyum." dedi.

İlk kitabını 8'inci sınıfta kaleme aldığını anlatan Akkulak, yazmaya ise 8 yaşındayken masal yazarak başladığını dile getirdi.

Masal yazma serüveninin bir arkadaşından görerek başladığını aktaran Akkulak, "Küçük defterlere masallar yazarak başladım. Sonrasında romanlar yazdım. Hayallerim yavaş yavaş gerçeğe dönüştü." diye konuştu.

Akkulak, Ankara Üniversitesi Psikoloji Bölümü'nde okumak istediğini sözlerine ekledi.



Yurt Dünya 17.12.2025 20:52:47 0
Anahtar Kelimeler: ısparta'da 17 yaşındaki genç yazar 4. kitabını fuarda tanıtıyor

