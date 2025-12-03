İlginizi Çekebilir

Alanya'da Kazak Eğitim Merkezi açıldı
Isparta'da 3. Gençlik Çalıştayı başladı
Pozantı'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı
Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Nacioğlu'ndan engelli bireylere ziyaret
Aladağlı sporcuların başarısı
Kaş'ta yelkenli bir yat yandı
Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı
Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak
TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar
Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi

Isparta'da 3. Gençlik Çalıştayı başladı

Isparta

Isparta'da 3. Gençlik Çalıştayı başladı

ISPARTA - Isparta'da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 3. Gençlik Çalıştayı başladı.

Mersin Üniversitesinin koordinatörlüğünde yürütülen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Avrupa Birliği Erasmus Programı ile Kültürel Çeşitlilik ve Uzlaşı Eğitim Programı kapsamında Gazi Sosyal Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kadir Ulusoy ile öğrenciler katıldı.

Isparta'daki 15 liseden öğrenciler ile Filistin, İran, Kazakistan, Azerbaycan, Suriye, Endonezya, Bangladeş, Etiyopya, Afganistan ve Libya uyruklu uluslararası öğrencilerin yer aldığı 60 katılımcı, üç gün boyunca kültürlerarası etkileşimi artırmaya yönelik etkinliklere katılacak.

Program süresince gençler, drama, beyin fırtınası ve istasyon tekniği gibi yenilikçi yöntemlerle yürütülen çalışmalarda, kültürel çeşitliliğe saygı, birlikte yaşama bilinci ve toplumsal uzlaşı temalarını ele alacak.

Çalıştay, programı başarıyla tamamlayan gençlere Youthpass Sertifikası verilmesiyle sona erecek.



Yurt Dünya 3.12.2025 22:00:55 0
Anahtar Kelimeler: ısparta'da 3. gençlik çalıştayı başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Alanya'da Kazak Eğitim Merkezi açıldı

2

Isparta'da 3. Gençlik Çalıştayı başladı

3

Pozantı'da Dünya Engelliler Günü dolayısıyla etkinlik yapıldı

4

Samandağ İlçe Emniyet Müdürü Nacioğlu'ndan engelli bireylere ziyaret

5

Aladağlı sporcuların başarısı

6

Kaş'ta yelkenli bir yat yandı

7

Tarımda sürdürülebilirliğin örnekleri Eco-Talks'ta ele alındı

8

Antalya'da açılan "İyilik Atölyesi" ile ihtiyaç sahiplerine destek olunacak

9

TAV Havalimanları ve Havaş'ta üst düzey atamalar

10

Akdeniz Üniversitesinde 3 Aralık Dünya Engelliler Günü dolayısıyla program düzenlendi