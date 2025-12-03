Isparta'da 3. Gençlik Çalıştayı başladı

ISPARTA - Isparta'da Türkiye Ulusal Ajansı tarafından desteklenen 3. Gençlik Çalıştayı başladı.

Mersin Üniversitesinin koordinatörlüğünde yürütülen, İl Milli Eğitim Müdürlüğünün ev sahipliğinde Avrupa Birliği Erasmus Programı ile Kültürel Çeşitlilik ve Uzlaşı Eğitim Programı kapsamında Gazi Sosyal Lisesi Konferans Salonu'nda düzenlenen çalıştayın açılışına, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Proje Koordinatörü Prof. Dr. Kadir Ulusoy ile öğrenciler katıldı.

Isparta'daki 15 liseden öğrenciler ile Filistin, İran, Kazakistan, Azerbaycan, Suriye, Endonezya, Bangladeş, Etiyopya, Afganistan ve Libya uyruklu uluslararası öğrencilerin yer aldığı 60 katılımcı, üç gün boyunca kültürlerarası etkileşimi artırmaya yönelik etkinliklere katılacak.

Program süresince gençler, drama, beyin fırtınası ve istasyon tekniği gibi yenilikçi yöntemlerle yürütülen çalışmalarda, kültürel çeşitliliğe saygı, birlikte yaşama bilinci ve toplumsal uzlaşı temalarını ele alacak.

Çalıştay, programı başarıyla tamamlayan gençlere Youthpass Sertifikası verilmesiyle sona erecek.