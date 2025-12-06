İlginizi Çekebilir

Isparta

Isparta'da 3 kuşak aynı mehter takımında tarihi geleneği yaşatıyor

ISPARTA - YALÇIN ÇELEN - Isparta'da Göktuğ Yaşar Erbil'in kös çaldığı ve kurucusu olduğu Erenler Mehter Takımı'nda 2 oğlu ve 4 yaşındaki torunu da görev alıyor.

Erenler Mahallesi'nde 1996 yılında Erenler Mehteran Takımı'nı kuran 56 yaşındaki Erbil, Osmanlı ve Selçuklu kültüründen miras kalan mehter geleneğini yaşatmak için çocuklarını da yanında yetiştirmeye başladı. İlerleyen süreçte mehter takımına ailenin 4 yaşındaki üyesi Göktuğ da kös çalarak katıldı.

Göktuğ, ismini aldığı dedesinin şef olduğu mehter takımında, 31 yaşındaki babası Alperen Erbil ve 8 yaşındaki amcası Yusuf Said ile kös çalıyor.

Mehter takımında üç kuşak bir araya gelerek tarihi geleneği aslına uygun müzikle yaşatan Erbil ailesi, aile bağlarını ve kültürel değerleri ön planda tutuyor.

- Tarihi gelenek dededen toruna yaşatılıyor

Isparta Erenler Mehteran Takımı Dernek Başkanı Yaşar Erbil, AA muhabirine, 1996'dan bu yana asırlık geleneği yaşatmaya çalıştığını söyledi.

Gençlere ve büyüklere mehter kültürünü yaymaya çalıştıklarını belirten Erbil, "Çocuklarım ve torunumla aynı mehter takımında olmak benim için ayrı bir gurur. 4 yaşındaki torunum Göktuğ'u kös çalarken görenler, 'dedesine çekmiş' diyor. Ben de 15 yıl kös çaldım." dedi.

"Mehteran Başı" olarak görev yaptığı takımın şefliğini ilerleyen yıllarda en kabiliyetli olan gence verebileceğini belirten Erbil, torunu Göktuğ'un daha 3 yaşındayken mehterana davulla başladığını anlattı.

Erbil, "İki yıl önce kurduğumuz Genç Osmanlar takımımız, bu kez bir ilke imza atarak mehteran takımının önünde 7 kösle sahneye çıkıyor. İnsanlara hizmetimizi bu şekilde sürdürüyoruz." diye konuştu.

Erbil'in oğlu Yusuf Said Erbil ise babası ve yeğeniyle aynı takımda olmaktan mutluluk duyduğunu belirterek "Kös çalıyorum. Şimdiki hedefim ise zurna çalmayı da öğrenmek." ifadesini kullandı.

Mehteran takımında, farklı yaş gruplarından müzisyenler yetiştiriliyor.



