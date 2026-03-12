İlginizi Çekebilir

Isparta'da 700 yıllık "Buhur Suyu" geleneği canlandırıldı

ISPARTA - Isparta'da restorasyonunun ardından hizmet vermeye başlayan koku müzesi tarihi Aya Baniya Kilisesi'nde, Osmanlı saray geleneği olan "Buhur Suyu" töreni yeniden canlandırıldı.

Isparta Belediyesince restore edilerek "Misparta Koku Medeniyeti Müzesi" adıyla ziyarete açılan tarihi Aya Baniya Kilisesi, kentin koku kültürünü ve unutulmaya yüz tutmuş geleneklerini yaşatacak.

Müzede düzenlenen etkinlikte, Osmanlı Devleti'nde özellikle ramazan ayının 15'inden sonra saraylarda uygulanan "Buhur Suyu" geleneği ziyaretçilere tanıtıldı.

Etkinlik kapsamında gül suyu ve çeşitli aromatik bitkilerin kaynatılmasıyla elde edilen geleneksel buhur kokusu, tarihi mekanın atmosferinde konuklara takdim edildi.

Isparta Belediye Başkanı Şükrü Başdeğirmen, gazetecilere, Isparta'nın bir "koku medeniyeti" olduğunu belirtti.

Geçmişte kentte farklı inanç ve kültürlerin bir arada yaşadığını kaydeden Başdeğirmen, "Müslümanlar camide ibadetlerini yapmış, Hristiyanlar kilisede ibadetlerini gerçekleştirmiş. Bunun dışında kültürlerini birlikte yaşamışlar ve bu birliktelik bugün de Isparta'da devam ediyor." dedi.

Misparta markasıyla kentin koku kültürünü yeniden canlandırmaya çalıştıklarını dile getiren Başdeğirmen, "Osmanlı kültüründe ramazan ayının 15'inden sonra gül suları kaynatılır, içerisine çeşitli koku verici ürünler eklenir ve buhur elde edilir. Biz de yaklaşık 700 yıllık bu geleneği yeniden yaşatmaya çalışıyoruz. Müzede gül yağı, parfüm ve gül ürünleri üzerine çeşitli çalışmalar yapılıyor." diye konuştu.

Müzenin küratörü ve birim sorumlusu Meryem Karakurt Göksal ise Osmanlı saray geleneğinin kiliseden dönüştürülen müzede uygulanmasının kendileri için çok anlamlı olduğunu ifade etti.

Göksal, katılımcıların etkinliğe yoğun ilgi gösterdiğini belirterek, "Ziyaretçilerimiz bu geleneğin her yıl sürdürülmesi gerektiğini vurguladı. Geleneksel yöntemlerle sunduğumuz bu koku, katılımcılarda farkındalık oluşturdu." ifadelerini kullandı.



