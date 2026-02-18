Isparta'da ahşap oyma ustası sanatını yaşatmaya çalışıyor

ISPARTA - Isparta'da 30 yıldır ahşap oymacılığı yapan 58 yaşındaki Ruhi Kurt, sanatını yaşatmaya çabalıyor.

Geçimini sağladığı atölyesinde ahşaptan sehpa, mumluk, şekerlik ve çeşitli dekoratif ürünler tasarlayan Kurt, mesleğini gelecek nesillere aktarmayı hedefliyor.

Kurt, gazetecilere yaptığı açıklamada, ahşap işçiliğine hobi olarak başladığını söyledi.

Asıl mesleğinin inşaat ustalığı olduğunu belirten Kurt, "İnşaatın kaba işlerinde çalışıyordum. Zamanla kendi ihtiyaçlarımız doğrultusunda keser sapı yapmaya başladım. Ardından talepler doğrultusunda üretimimi geliştirdim. Bardak, sehpa gibi ürünler yaparak adım adım ilerledim." dedi.

Ürettiği ürünleri Antalya başta olmak üzere farklı illere de gönderdiğini dile getiren Kurt, talebe göre ürün hazırladığını kaydetti.

Kurt, özellikle çıra odunundan yaptığı bardaklara talep olduğunu ifade etti.

Mesleğini oğluna devretmek istediğini anlatan Kurt, "İnşallah bu işi oğluma bırakacağım. Benden daha iyi yapmasını isterim. Bu benim için gurur olur." dedi.

Ahşap oyma sanatının giderek azaldığına dikkati çeken Kurt, "Bu meslek yavaş yavaş yok oluyor. Gençler daha kolay işlere yöneliyor. Oysa bu iş sabır ve emek istiyor. Siparişleri yetiştirmek için bazen gece geç saatlere kadar çalışıyorum." diye konuştu.

