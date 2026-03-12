İlginizi Çekebilir

Isparta

Isparta'da Down sendromlu Elif atletizmde çifte başarı elde etti

ISPARTA - Isparta'da özel gereksinimli öğrenciler için düzenlenen atletizm yarışlarında 100 ve 200 metrede birincilik elde eden Down sendromlu ortaokul öğrencisi Elif Akpınar'ın hayatı sporla değişti.

Hareket eğitmeni ve antrenör Hüseyin Kuşçu tarafından atletizmdeki yeteneği keşfedilerek, spora yönlendirilen Nazmiye Demirel Ortaokulu Özel Eğitim 7. sınıf öğrencisi Elif, kendisini bu alanda geliştirmeye çalıştı.

Isparta Gençlik ve Spor İl Müdürlüğünce Atatürk Stadyumu'nda düzenlenen atletizm koşu yarışlarında mücadele eden Elif, Yıldız Kızlar 100 metre ve 200 metre kategorilerinde şampiyonluk elde etti.

Antrenör Kuşçu, gazetecilere, Elif ile yaklaşık bir yıldır çalıştıklarını ve öğrencinin bu süreçte büyük gelişim gösterdiğini söyledi.

Özel gereksinimli çocukların toplum içinde önemli roller üstlenebileceğini belirten Kuşçu, Elif’in zamanla daha güçlü hale geldiğini ve kendini ifade etme becerisinin geliştiğini vurguladı.

Elif’in annesi Zehra Akpınar da kızını sağlıklı yaşam sürdürebilmesi için spora yönlendirdiklerini ifade etti.

Spora başladıktan sonra kızında önemli gelişmeler gözlemlediklerini anlatan Akpınar, "Spor sayesinde Elif daha hareketli, kendi işlerini takip edebilen ve kendisini daha iyi ifade edebilen bir çocuk haline geldi." dedi.

Elif ise kazandığı madalyalardan dolayı mutlu olduğunu dile getirerek, özel gereksinimli bireyleri spor yapmaya davet etti.



