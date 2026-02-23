İlginizi Çekebilir

Isparta'da emekli öğretmen su kabağını sanata dönüştürüyor

Isparta

Isparta'da emekli öğretmen su kabağını sanata dönüştürüyor

ISPARTA - Isparta'da emekli Din Kültürü ve Ahlak Bilgisi öğretmeni Hasan Bakan, su kabaklarını kurutarak, birbirinden farklı sanat eserine dönüştürüyor.

Anadolu'nun çeşitli bölgelerinde görev yaptıktan sonra son görev yeri Isparta'da Atabey İmam Hatip Ortaokulu'na atanan Bakan, öğrencileriyle okulun bahçesini temizlediği sırada bir su kabağı tohumunun filizlendiğini gördü. Büyüyen su kabağını kurutup amatörce oymaya başlayan Bakan, bu sanata ilgisi arttıkça kendisini daha da geliştirdi.

Emekli olduktan sonra sanat çalışmalarına daha fazla yoğunlaşan Bakan, su kabağından birbirinden güzel farklı figürler ortaya çıkardı. Su kabağının yanında ahşap yakma çalışmaları da yapan Bakan, yüzlerce eserini evinin bahçesinde sergilemeye başladı.

Su kabağı oyma işinin kendisine güzel bir hobi kazandırdığını dile getiren Bakan, "Okulun bahçesinde gördüğüm su kabağı, hayatımın emeklilik yıllarını şekillendirdi. Bu sanatla uğraşmak bana keyif veriyor. Tozu toprağı var ama sanat aşkı hepsine galip geliyor. Su kabağının içini oyduktan sonra dışına farklı desenler yapıyorum. Görenlerin de hoşuna gidiyor." dedi.

Bakan, sabır ve emek gerektiren bu işin kendisine terapi gibi geldiğini belirterek, kendini bu alanda daha da geliştirmek istediğini ifade etti.



