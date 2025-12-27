Isparta'da GençTek-Genç Bilişim Ekosistemi Çalıştayı başladı

İlginizi Çekebilir

Isparta

ISPARTA - Milli Eğitim Bakanlığı Yenilik ve Eğitim Teknolojileri Genel Müdürlüğünce yürütülen "GençTek-Genç Bilişim Ekosistemi" programı kapsamında Isparta'da düzenlenen çalıştay başladı.

İl Milli Eğitim Müdürlüğü toplantı salonunda yapılan çalıştayda, bilişim temelli üretim süreçleri, yenilikçi eğitim uygulamaları ve il genelinde kurulması planlanan işbirliği yapıları ele alındı.

Program kapsamında öğretmenlerin mesleki gelişimine katkı sağlanması, öğrencilerin dijital yeterliliklerinin güçlendirilmesi ve sürdürülebilir bir eğitim ekosisteminin oluşturulması hedefleniyor.

Etkinliğe, Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi (ISUBÜ) Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Murat Öztürk, İl Milli Eğitim Müdürü Recai Ocak, Milli Eğitim Bakanlığı proje koordinatörleri Burcu Yılmaz ve Tugay Şahin ile öğretmenler ve idareciler katıldı.

Çalıştay, 29 Aralık'ta yapılacak saha çalışmasıyla tamamlanacak.



