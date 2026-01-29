İlginizi Çekebilir

Isparta'da geri dönüşüm atölyesinde ürün sayısı 10 bini aştı

Isparta

Isparta'da geri dönüşüm atölyesinde ürün sayısı 10 bini aştı

ISPARTA – Isparta'da atık malzemelerin yeniden değerlendirilmesiyle oluşturulan el işi ve nostaljik ürünlerin sergilendiği geri dönüşüm atölyesinde 10 binin üzerinde ürün sergileniyor.

Isparta Belediyesi tarafından 5 Haziran 2022 Dünya Çevre Günü dolayısıyla çevre bilincinin artırılması ve sürdürülebilir yaşamın teşvik edilmesi amacıyla hizmete açılan atölyede, geri dönüşüm malzemelerinden üretilen çok sayıda ürün sergileniyor.

Atölyede gönüllü kadınlara yönelik el işi üretim alanları bulunurken, geri dönüşüm ve el sanatları alanında eğitim ve kurslar da düzenleniyor.

Atölye sorumlusu Fatma Çevikbaş, geri dönüşüm malzemelerinden puf, sehpa, tablo ve koltuk gibi ürünler ürettiklerini söyledi.

Çevikbaş, atölyedeki ürün sayısının 10 bini aştığını kaydetti.

Atölyede sosyal sorumluluk çalışmalarına da yer verildiğini belirten Çevikbaş, Kurtuluş Savaşı'ndaki kadınları konu alan çalışmaların yanı sıra deniz kirliliği, su tasarrufu ve geri dönüşüm temalı eserler hazırlandığını dile getirdi.

Çocuklara yönelik çevre bilinci eğitimlerinin sürdüğüne işaret eden Çevikbaş, “Çocuklara su tüketimi, geri dönüşüm ve çevre bilinci konularında bilgilendirme yapıyoruz” dedi.

Çevikbaş, 2025 yılı içerisinde 10 bini aşkın ziyaretçi ağırladıklarını kaydetti.



29.01.2026 13:32:32
