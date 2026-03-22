Isparta'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi öldü, 1 kişi yaralandı

ISPARTA - Isparta'da 2 otomobilin çarpıştığı kazada 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.

Mustafa Kılıç (23) idaresindeki 15 AEA 416 plakalı otomobil, Isparta-Burdur yolu Kadılar Köyü Doğanbey Köprüsü'nde Adem Emre B. (26) yönetimindeki 32 ABE 850 plakalı otomobille çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine 112 Acil Sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibince yapılan kontrolde sürücü Mustafa Kılıç ile araçta yolcu olarak bulunan Gizem Ateş'in (19) hayatını kaybettiği belirlendi.

Kazada yaralanan sürücü Adem Emre B. ise Isparta Şehir Hastanesine kaldırıldı.