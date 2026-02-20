İlginizi Çekebilir

Kahramanmaraş'taki havacılık yatırımına Kahramankazan modeli
Isparta'da itfaiye ekipleri ramazanda da görev başında
Mersin Devlet Opera ve Balesi "Azerbaycan Gecesi" konseri verdi
Mersin'de dere üstündeki köprünün bir kısmı çöktü
Isparta'da polisler ilk iftarını görev başında yaptı
Kozan'da gaziler ve şehit aileleri iftarda buluştu
Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı
Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu
Şehit yakınları ve gaziler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu
Kahramanmaraş ve Kilis'te ilk iftar şehit yakınları ve gazilerle yapıldı

Isparta'da itfaiye ekipleri ramazanda da görev başında

Isparta

Isparta'da itfaiye ekipleri ramazanda da görev başında

ISPARTA - Isparta Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü ekipleri, ramazan ayının başlamasıyla kent genelinde görevlerini aralıksız sürdürüyor.

Yangın, trafik kazası ve diğer acil durumlara karşı 7 gün 24 saat esasına göre çalışan ekipler, ramazanda da nöbetlerini aksatmadan vatandaşların can ve mal güvenliği için mesai yapıyor.

Sahur vaktinde 21 personelle görev başında bulunan itfaiye erleri, itfaiye binasında kurulan sofrada buluşarak sahurlarını birlikte yaptı.

İtfaiye çavuşu Mehmet Ata, gazetecilere yaptığı açıklamada, 7 gün 24 saat görev yaptıklarını belirterek, ramazan ayında da aynı sorumluluk bilinciyle çalışmaya devam ettiklerini söyledi.

İtfaiye eri ve 3 çocuk babası Fevzi Keskin ise ailesiyle sahur yapamasa da mesai arkadaşlarıyla bir arada olmanın kendisi için anlamlı olduğunu ifade etti.

Isparta'da 33 yıllık itfaiye personeli Ali Osman Kesmeli de vatandaşlara özellikle yangın riskine karşı gerekli önlemleri almaları çağrısında bulundu.

İtfaiye personeli Yüksel Gülsever, ekip ruhuna dikkat çekerek, arkadaşlarıyla sahur yapmanın kendileri için ayrı anlam taşıdığını dile getirdi.

Sahurun ardından yeniden görevlerinin başına geçen ekipler, olası ihbarlara karşı hazırlıklarını sürdürdü.

İtfaiye araçları ile teknik ekipmanların kontrolleri titizlikle gerçekleştirilirken, hortum ve solunum cihazları başta olmak üzere tüm malzemeler gözden geçirildi.



Yurt Dünya 20.02.2026 11:10:20 0
Anahtar Kelimeler: ısparta'da itfaiye ekipleri ramazanda da görev başında

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Ben Aday Değilim
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Osmaniyespor’a ‘Güvenlik’ Dayatması: Bu Şehrin Dostu Musunuz, Düşmanı Mı?
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Kahramanmaraş'taki havacılık yatırımına Kahramankazan modeli

2

Isparta'da itfaiye ekipleri ramazanda da görev başında

3

Mersin Devlet Opera ve Balesi "Azerbaycan Gecesi" konseri verdi

4

Mersin'de dere üstündeki köprünün bir kısmı çöktü

5

Isparta'da polisler ilk iftarını görev başında yaptı

6

Kozan'da gaziler ve şehit aileleri iftarda buluştu

7

Mersin'de yasa dışı bahis operasyonunda 9 şüpheli tutuklandı

8

Hatay'da şehit aileleri ve gaziler iftarda buluştu

9

Şehit yakınları ve gaziler Vakıflar Bölge Müdürlüğünün iftar programında buluştu

10

Kahramanmaraş ve Kilis'te ilk iftar şehit yakınları ve gazilerle yapıldı