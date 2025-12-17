Isparta'da kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıkan evdeki 3 kişi yaralandı

İlginizi Çekebilir

Isparta

ISPARTA - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesindeki bir evin kalorifer kazanının patlaması sonucu çıkan yangında 3 kişi yaralandı.

Çarıksaraylar beldesi Çukur Mahallesi'nde 51 yaşındaki M.A'ya ait evin kalorifer dairesindeki kazanın patlaması sonucu yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

Evde bulunan M.A, R.K. (46) ve F.G. (44) yaralandı. Yaralılar, Şarkikaraağaç Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

İtfaiye ekiplerinin söndürdüğü yangında, evin üst kısmı ve kazan dairesi kullanılamaz hale geldi.



