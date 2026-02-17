İlginizi Çekebilir

Isparta'da Kızılay'dan ramazan ayı seferberliği

Isparta

ISPARTA - Türk Kızılay ekipleri, Isparta'da ramazan ayında 5 bin 500 ihtiyaç sahibine destek sağlamayı hedefliyor.

Türk Kızılay Isparta Şube Başkanı Ramazan Tamer Büyükküpçü, gazetecilere, ramazan ayının paylaşma ve dayanışma ayı olduğunu söyledi.

Yaklaşık 1500 gönüllüyle Isparta'da çeşitli yardım faaliyetleri yürüteceklerini dile getiren Büyükküpçü, "Bu yıl hedefimiz 5 bin 500 ihtiyaç sahibine ulaşmak. Yeni hizmet binamız ve büyüyen gönüllü ordumuzla yardımlaşma ve dayanışma etkinliklerine devam edeceğiz." dedi.

Giyim, gıda ve nakdi yardımlarda bulunacaklarını belirten Büyükküpçü, fitre ve zekat bağışlarının ihtiyaç sahiplerine ulaştırılması için de destek çağrısında bulundu.

Kızılay gönüllüsü olan Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi Makine Mühendisliği 3. sınıf öğrencisi Hadi Ediz de Kızılay'da bir aile ortamı bulduğunu ifade ederek, gönüllülük faaliyetlerine katıldığı için mutlu olduğunu söyledi.



