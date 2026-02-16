İlginizi Çekebilir

Daikin Taşkent'teki üniversite kampüsünün iklimlendirmesini sağladı
Antalya'da "Bir Tuş, Bir Tutku, Bir Konser" piyano resitali düzenlendi
Adana'da ambulans park halindeki otomobile çarptı
İskenderun ilçesinde "huzur ve güven uygulaması" yapıldı
Türk şefler yurt dışında Türk lezzetlerini tanıtıyor
BATEM'in geliştirdiği sebze tohumları ihraç da ediliyor
Türkiye'de futbolun yanı sıra bisiklet ve kış sporlarıyla da turizmin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor
Isparta'da kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar keçeden ürün yapıp satıyor
Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Adana'da çiftçilerle buluştu
Lohusa şerbeti "kaynar" geleneği Adana'daki usta öğreticiler tarafından yaşatılıyor

Isparta'da kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar keçeden ürün yapıp satıyor

Isparta

Isparta'da kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar keçeden ürün yapıp satıyor

ISPARTA - Isparta'nın Gönen ilçesinde kadınlar, unutulmaya yüz tutan keçeciliği yeniden canlandırarak hem kültürel mirası yaşatıyor hem de aile ekonomisine katkı sağlıyor.

Yaklaşık 5 yıl önce 7 kadın tarafından kurulan ve bugün 24 ortağı bulunan Gülgönen Tarımsal Kalkınma Kooperatifi bünyesinde bir araya gelen kadınlar, imece usulüyle sürdürdükleri üretimle keçeyi yeniden hayatın içine sokuyor.

Kooperatifin yönetim kurulu başkanı ve Gönen Halk Eğitim Merkezi'nde usta öğretici olarak görev yapan Nazire Özsu, gazetecilere, keçeciliğe halk eğitim kurslarında başladıklarını söyledi.

İlk olarak keçe sabun ve lifli sabun ürettiklerini dile getiren Özsu, ürünlerin pazarlanması amacıyla 2020'de kooperatif kurduklarını belirtti.

Hem geçmişin mirası keçeciliği yeniden canlandırdıklarını hem de kadınların boş vakitlerini en iyi şekilde değerlendirerek aile ekonomisine katkıda bulunduklarını anlatan Özsu, "Kooperatif ile üretimi ve pazarlamayı birlikte yürütüyoruz. Kursiyerlerin yaptıkları ürünleri satıyoruz. Keçe ürünleri yurt dışında da ilgi görüyor. Geçen yıl ABD'ye ürün gönderdik. Kadınların el emeği ürünleri, uluslararası alanda da değer görüyor." diye konuştu.

Kooperatif ortağı emekli hemşire Zehra Çağlayan da iğneli ve ıslak keçe teknikleriyle uyku topları, kurutma makinesi topları, oyuncaklar, sabunlar ve çanta kumaşları ürettiklerini belirtti.



Yurt Dünya 16.02.2026 12:47:07 0
Anahtar Kelimeler: ısparta'da kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar keçeden ürün yapıp satıyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Bizim Görevimiz Halka Gerçekleri Yazmak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

"Mesele Milletse, Devletin Yaptığı Alkışlanır!"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Daikin Taşkent'teki üniversite kampüsünün iklimlendirmesini sağladı

2

Antalya'da "Bir Tuş, Bir Tutku, Bir Konser" piyano resitali düzenlendi

3

Adana'da ambulans park halindeki otomobile çarptı

4

İskenderun ilçesinde "huzur ve güven uygulaması" yapıldı

5

Türk şefler yurt dışında Türk lezzetlerini tanıtıyor

6

BATEM'in geliştirdiği sebze tohumları ihraç da ediliyor

7

Türkiye'de futbolun yanı sıra bisiklet ve kış sporlarıyla da turizmin çeşitlendirilmesi amaçlanıyor

8

Isparta'da kooperatif çatısı altında buluşan kadınlar keçeden ürün yapıp satıyor

9

Anahtar Parti Genel Başkan Yardımcısı Demiröz Adana'da çiftçilerle buluştu

10

Lohusa şerbeti "kaynar" geleneği Adana'daki usta öğreticiler tarafından yaşatılıyor