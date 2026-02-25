İlginizi Çekebilir

Isparta'da "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinliği düzenlendi

ISPARTA - Isparta'da okullarda öğrencilerin ramazanın manevi atmosferini yaşayabilmesi için çeşitli etkinlikler düzenlendi.

Milli Eğitim Bakanlığınca hayata geçirilen "Maarifin Kalbinde Ramazan" etkinlikleri kapsamında Isparta'da ilkokul öğrencileri ramazan davulcusuyla bir araya geldi.

Davraz Mahallesi'ndeki Gülbirlik İlkokulu'nda gerçekleştirilen etkinlikte, yöresel kıyafetleriyle okula gelen ramazan davulcusu, davul çalıp mani okudu. Sınıflara taşınan asırlık gelenekle öğrenciler de manilere eşlik etti.

Okul Müdürü Hasan Kantekin, gazetecilere, ramazan ayının paylaşma ve birlik ruhunun en yoğun yaşandığı dönemlerden biri olduğunu belirtti.

Milli Eğitim Bakanlığınca yayımlanan kılavuz doğrultusunda okulda her gün çeşitli etkinlikler gerçekleştirdiklerini dile getiren Kantekin, "Bugün ramazan davulcusunu okulumuza davet ettik. Çocuklarımız hem ramazan ayının manevi atmosferini hissediyor hem de bu kültürel değeri yaşayarak öğreniyor." dedi.

2. sınıf öğrencisi Emir Asaf Tekal da okullarında ramazan davulcusunu gördükleri için mutlu olduklarını söyledi.

Öğrencilerden Ecrinnaz Kaplan ise bu yıl ramazan ayının çok daha renkli geçtiğini anlattı.

Doğuş Pekşen de okulda yapılan etkinliklerle ramazanı daha iyi anladıklarını ifade etti.

Isparta'da uzun yıllardır ramazan davulculuğu yapan Umut Acabey ise ilkokul öğrencileriyle bir araya gelmenin kendisi için ayrı anlam taşıdığını belirterek, çocukların manilere coşkuyla eşlik etmesinden memnuniyet duyduğunu kaydetti.



