Isparta'da meyve bahçelerinde budama yapılıyor

Isparta

Isparta'da meyve bahçelerinde budama yapılıyor

ISPARTA - Türkiye'nin önemli tarım merkezlerinden Isparta'da baharla birlikte meyve ağaçlarında budama işlemi gerçekleştiriliyor.

Türkiye'de elma üretiminde önemli yere sahip Isparta'da, özellikle elma, kiraz ve gül bahçelerinde üreticiler daha verimli ve kaliteli ürün alabilmek için sezonluk budama çalışmalarına başladı.

Kent genelinde meyvecilik ile uğraşan çok sayıda üretici, sabahın erken saatlerinde bahçelerine giderek meyvenin sağlıklı gelişmesi ve kaliteli ürün elde edilmesi amacıyla budama işlemlerini gerçekleştiriyor.

Elma üreticisi Yaşar Demirekin, AA muhabirine, 100 dekar elma bahçesi bulunduğunu ve geçimini elma üretiminden sağladığını söyledi.

Bahçelerin budamasını 1- ila 15 kişilik bir ekibe yaptırdıklarını belirten Demirekin, bu sürenin de yaklaşık 20 gün sürdüğünü ve verim kaybının önüne geçmek için bahçelerin her yıl budama yapılması gerektiğini kaydetti.

Budama yapan Hasan Yavuz ise 25 yıldır bölgede budama işçiliği yaptığını anlatarak aynı zamanda elma ve gül yağı üretimi gerçekleştirdiklerini ifade etti.



