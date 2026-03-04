İlginizi Çekebilir

Isparta'da öğrenciler, okul mutfağında pişirdikleri çorbaları iftarda yaşlılara dağıtıyor

Isparta

Isparta'da öğrenciler, okul mutfağında pişirdikleri çorbaları iftarda yaşlılara dağıtıyor

ISPARTA - Isparta'nın Atabey ilçesinde lise öğrencileri, "Çorbada Tuzumuz Olsun" projesi kapsamında okul mutfağında pişirdikleri çorbaları iftar vaktinde yaşlılara dağıtıyor.

Hacı Naciye Kasap Ticaret Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencileri, yardımlaşma ve paylaşma duygusunun ön plana çıktığı ramazan dolayısıyla proje başlattı.

Öğrenciler, bu kapsamda okulun Yiyecek İçecek Hizmetleri Bölümü'nün mutfağında hazırladıkları çorbayı, pideyle birlikte, ilçedeki yaşlıların evine götürüyor.

Okul Müdürü Hasan Albayrak, projeyi 2 yıldır aralıksız sürdürdüklerini söyledi.

Milli Eğitim Bakanlığının ramazan etkinlikleri kapsamında gerçekleştirilen projeyle, öğrencilerin paylaşma ve dayanışma kültürünü deneyimlediğini belirten Albayrak, "Yaşlılar projeden çok memnun. Bazıları 'Tekrar gelecek misiniz?' diye soruyor. Bu durum bizi duygulandırıyor." dedi.

Müdür Yardımcısı Önder Öncel ise Atabey Sosyal Yardımlaşma Vakfının desteğiyle tespit ettikleri yaşlıların yalnız hissetmemelerini sağladıkları için mutlu olduklarını dile getirdi.

Öğrenci Ceylin Hindi, yaşlılara çorba ikram ederek hayır dualarını almanın kendisini mutlu ettiğini söyledi.

Ayşenur Burç da paylaşma ve yardımlaşma ayında böyle bir projede yer almaktan memnuniyet duyduğunu ifade etti.



4.03.2026
Anahtar Kelimeler: ısparta'da öğrenciler okul mutfağında pişirdikleri çorbaları iftarda yaşlılara dağıtıyor

