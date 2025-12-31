Isparta'da park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde park halindeki kamyona çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 1 kişi yaralandı.
Baran Duman'ın (18) kullandığı 34 GDL 672 plakalı otomobil, Kırıntı köyü mevkisinde yol kenarında park halindeki A.A'ya ait 07 CBR 143 plakalı kamyona çarptı.
Kazada, sürücü Duman ile otomobildeki Lütfi Can Duran (19) olay yerinde yaşamını yitirdi. Yaralanan Burak Ateş (18) ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Kamyon sürücüsü A.A. jandarma tarafından ifadesi alındıktan sonra serbest bırakıldı.