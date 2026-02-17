İlginizi Çekebilir

Isparta'da ramazan ayında görev yapacak davulcular seçildi
Hatay'da dereye düşen oğlağı çıkarırken mahsur kalan kişi kurtarıldı
Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Türk Telekom 5G hazırlıklarını "Herkes İçin 5G" mottosuyla sürdürüyor
Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri gıda ürünü satan işletmeleri denetledi
Adana'da "Türkiye'nin Sıra Dışı Lezzetleri" etkinliği düzenlendi
Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından
Silifke'de lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" eğitimi verildi
Futbol: Trendyol 1. Lig
Kahramanmaraş'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı

Isparta'da ramazan ayında görev yapacak davulcular seçildi

Isparta

Isparta'da ramazan ayında görev yapacak davulcular seçildi

ISPARTA - Isparta'da ramazan ayı öncesinde mahallelerde görev yapacak davulcular belirlendi.

Isparta Belediyesi tarafından yapılan seçmelerin ardından 45 mahallede yaklaşık 70 davulcu sahur vakitlerinde görev alacak.

Belediye Zabıta Müdürlüğü koordinasyonunda gerçekleştirilen seçmelerde adaylar ritim, ses ve mani performanslarına göre değerlendirildi. Komisyon tarafından yapılan mülakatlar sonucunda başarılı olan davulculara yaka kartları teslim edildi.

Zabıta Komiseri Abdullah Başyiğit, gazetecilere, belediye bünyesinde oluşturulan komisyon tarafından seçimlerin tamamlandığını söyledi.

Her yıl olduğu gibi bu yıl da ramazan ayında görev yapacak davulcuları belirlediklerini kaydeden Başyiğit, "45 mahallede görev alacak davulcularımıza yaka kartlarını teslim ettik. Vatandaşlarımızın yaka kartı bulunmayan kişilere itibar etmemelerini rica ediyoruz." dedi.

Ramazan davulcusu Neşat Kaya ise geleneklerin yaşatılmasının önemli olduğunu, sahur vakitlerinde vatandaşları uyandırmak için görev yapacaklarını ifade etti.



Yurt Dünya 17.02.2026 20:33:06 0
Anahtar Kelimeler: ısparta'da ramazan ayında görev yapacak davulcular seçildi

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüvtürk’ten bıktık artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Sessiz Çoğunluk Ne Zaman Konuşacak?"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da ramazan ayında görev yapacak davulcular seçildi

2

Hatay'da dereye düşen oğlağı çıkarırken mahsur kalan kişi kurtarıldı

3

Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

4

Türk Telekom 5G hazırlıklarını "Herkes İçin 5G" mottosuyla sürdürüyor

5

Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri gıda ürünü satan işletmeleri denetledi

6

Adana'da "Türkiye'nin Sıra Dışı Lezzetleri" etkinliği düzenlendi

7

Atakaş Hatayspor-Alagöz Holding Iğdır FK maçının ardından

8

Silifke'de lise öğrencilerine "siber dolandırıcılık" eğitimi verildi

9

Futbol: Trendyol 1. Lig

10

Kahramanmaraş'ta yükümlüler camilerde temizlik yaptı