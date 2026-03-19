İlginizi Çekebilir

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Çocuk gülerse dünya güler" iftar programına katıldı
Adana'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı
Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı
Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'da iftar programında konuştu:
Antalya'da ölü caretta caretta sahile vurdu
Isparta'da firari hükümlü yakalandı
Isparta'da tarihi Ulu Cami, bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak
GÜNCELLEME - Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi
Adana'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı
Isparta'da üç otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

ISPARTA - Isparta'da şehrin önemli simgelerinden olan ve restorasyonu tamamlanan Ulu Cami'nin bayram namazında yeniden ibadete açılacağı belirtildi.

Isparta Müftüsü Muharrem Biçer, AA muhabirine, caminin köklü bir geçmişe sahip olduğunu söyledi.

Caminin adını Osmanlı komutanı Kutlu Bey'den aldığını anlatan Biçer, vakfiye kayıtlarına göre 1429 yılında da mevcut olduğu bilinen caminin, 19. yüzyılın sonlarında yapılan incelemelerde ciddi hasar tespit edilmesi üzerine yıkıldığını ifade etti.

Daha sonra II. Abdülhamid'in tahta çıkışının 25. yılı anısına yeniden inşa edilen caminin, Ayasofya’dan esinlenen çok kubbeli mimarisiyle 1904 yılında tamamlandığını dile getiren Biçer, "Duvarlarında köfke taşı kullanılan bu yapı, dönemin mimari özelliklerini yansıtmaktadır." dedi.

Biçer, 1914'teki depremde yıkılan caminin, 1922'de bugünkü haliyle yeniden inşa edildiğini belirtti.

Isparta'nın merkezi noktalarından birinde yer alan Ulu Cami'nin 26 Nisan 2023'te başlatılan tadilat çalışmaları nedeniyle ibadete kapatıldığını hatırlatan Biçer, "Restorasyon çalışmaları tamamlandı. Allah nasip ederse camimiz bayram namazıyla birlikte yeniden ibadete açılacaktır." ifadesini kullandı.

Caminin açılışının şehir için önemli olduğunu anlatan Biçer, "Kutlubey Ulu Cami'nin yeniden ibadete kazandırılması, hem tarihi mirasın korunması hem de vatandaşlarımızın ibadet ihtiyacının karşılanması açısından büyük önem taşıyor." dedi.

Kutlu Bey'in kabrinin ise caminin kuzey tarafında, çıkış bölümünde yer aldığını kaydetti.




İlginizi Çekebilir

1

AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Kaya, "Çocuk gülerse dünya güler" iftar programına katıldı

2

Adana'da şarampole yuvarlanan otomobildeki 4 kişi yaralandı

3

Osmaniye'de iki otomobilin çarpıştığı kazada 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı

4

Milli Savunma Bakanı Yaşar Güler, Hatay'da iftar programında konuştu:

5

Antalya'da ölü caretta caretta sahile vurdu

6

Isparta'da firari hükümlü yakalandı

7

Isparta'da tarihi Ulu Cami, bayram namazıyla yeniden ibadete açılacak

8

GÜNCELLEME - Mersin'de boşanma aşamasındaki eşi tarafından bıçaklanan kadın yaşamını yitirdi

9

Adana'da devrilen otomobildeki 2 kişi yaralandı

10

Isparta'da üç otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı