Isparta'da taş fırınlarda üretilen "İslamköy ekmeği" ramazanda talep görüyor

Isparta

Isparta'da taş fırınlarda üretilen "İslamköy ekmeği" ramazanda talep görüyor

ISPARTA - Türk siyasetinde "baba" olarak anılan merhum 9. Cumhurbaşkanı Süleyman Demirel'in doğduğu İslamköy'ün ekmeğine ramazan dolayısıyla talep arttı.

Atabey ilçesine bağlı İslamköy'de kadınların kurduğu Hanımeli Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, ramazan dolayısıyla artan talebi karşılamak için çalışıyor.

Isparta Valiliği, Atabey Kaymakamlığı ve Batı Akdeniz Kalkınma Ajansı işbirliğiyle 2019 yılında hayata geçirilen modern tesis sayesinde üretim kapasitesi artırılan kooperatif, bölge ekonomisine katkı sunuyor.

Ramazan ayının başlamasıyla artan talebe yetişmek için sabahın erken saatlerinde mesaiye başlayan kadınlar, geleneksel yöntemlerle ekşi mayalı köy ekmeği ve hamur işlerini hazırlıyor. Odun ateşinde taş fırınlarda pişirilen ürünler, hem yerel halktan hem de çevre illerden talep görüyor.

Kooperatif Başkanı Saadet Duman, gazetecilere, İslamköy ekmeğinin köklü bir geleneği yaşattığını belirterek, ekşi mayalı köy ekmeğinin uzun süre bozulmadan kalabildiğini söyledi.

Katkı maddesi içermediği için sağlıklı olduğunu ifade eden Duman, "Ürünler yalnızca Isparta'dan değil, Antalya, Konya ve İstanbul gibi farklı illerden de ilgi görüyor. Özellikle ramazanda sahur ve iftarda tüketilmek üzere yoğun sipariş alıyoruz." dedi.

Kooperatifte çalışan 3 çocuk annesi Nurgül Duman ise üretimin sabah saatlerinde başladığını belirterek, "Önce hamurumuzu yoğuruyoruz, ardından siparişlere göre üretim yapıyoruz. Ekşi mayalı ekmeklerimiz daha çok tercih ediliyor." diye konuştu.

Kooperatifin kadınlar için ekonomik ve sosyal açıdan önemli kazanımlar sağladığını vurgulayan Duman, kooperatifin kadınların kendi ayakları üzerinde durmasına katkı sunduğunu kaydetti.



