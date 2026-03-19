Isparta'da üç otomobilin karıştığı kazada 8 kişi yaralandı

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde 3 otomobilin karıştığı trafik kazasında 8 kişi yaralandı.

Kemal V. (56) idaresindeki 32 ER 882 plakalı otomobil, Mahmatlar köyü mevkisinde Süleyman K'nin (43) kullandığı 42 AL 286 plakalı otomobil ve Sinan İ. (44) yönetimindeki 07 AOY 328 plakalı otomobil ile çarpıştı.

Kazada sürücülerden Kemal V. ile Süleyman K, araçlarda yolcu olarak bulunan Tunahan V. (17), Kader V. (38), Halime Asya G. (15), Faden K. (43), Furkan K. (13) ve Kadir K. (18) yaralandı.

Yaralılar kaza yerine gelen sağlık ekiplerince ilçedeki hastanelere kaldırıldı.

Yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.



