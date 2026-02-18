İlginizi Çekebilir

Isparta'da üretilen elektrikli motosikletler ihraç da ediliyor

Isparta'da üretilen elektrikli motosikletler ihraç da ediliyor

ISPARTA - AYŞE YILDIZ - Isparta'da yıllık 17 bin 200 adet üretim kapasitesine sahip tesiste, Türk mühendislerce geliştirilen özel kasalı elektrikli motosikletler, iç pazarın yanı sıra yurt dışına da ihraç ediliyor.

Isparta Deri İhtisas ve Karma Organize Sanayi Bölgesi'nde, dört yıl önce Çin ortaklı Liya Elektrikli ve Motorlu Araçlar Şirketi ve Teslar Madencilik ve Motorlu Araçlar Limited Şirketi tarafından kurulan fabrikada, 67 personelle elektrikli motosiklet üretiliyor.

Yıllık 17 bin 200 adet üretim kapasitesine sahip fabrikada üretilen kasalı 3 tekerlekli motosikletler iç pazardan yoğun talep görüyor. Yurt dışına da ihraç edilen motosikletlerin tüm üretim aşamaları merkezde mühendisler tarafından özenle gerçekleştiriliyor.

Elektrikli otomobil ve pikap üretimi için de yeni fabrika inşa eden firma, yeni tesiste Isparta'nın tanıtımına katkı sunmak için "Davraz", "Ayazma", "Sidre" isimli üç otomobil modeli ile "Zengibar" adlı elektrikli pikap üretecek.

- Üretimde yerlilik oranı yüzde 70'e çıkacak

Şirketin ortaklarından Hakkı Yaman, AA muhabirine, 4 bin metrekare alanda 67 personelle üretim yaptıklarını söyledi.

Yeni fabrika inşaatının devam ettiğini ve 1,5 yıl içinde faaliyete sokmayı hedeflediklerini dile getiren Yaman, "Üç tekerlekli motosikletlerden sonra elektrikli otomobil ve pikap da üretmek için 31 bin metrekare alan üzerine yeni fabrika inşa ediyoruz. Burada yüzde 40 yerlilik oranıyla çalışıyoruz. Motor, batarya, sürücü kontrol beyni ve şarj cihazının üretimlerini yeni fabrikada yapacağız. Yeni fabrikada yerlilikte yüzde 70'lere çıkacağız. Üç otomobil, bir pikap modelimiz var."

Yaman, yeni fabrikada 280 kişinin istihdam edileceğini kaydederek, tesiste şarj üretimini, boyamayı kendilerinin yapacağını ifade etti.

İç pazarın yanı sıra Yunanistan ve Suriye'ye ürün sattıklarını anlatan Yaman, "Amerika'dan ve Romanya'dan talep var. Yabancı ortaklı bir kuruluşuz. Üç tekerli elektrikler grubunda Çin'in üçüncü büyük firması. Güçlü altyapımız var. Dört yılda çok iyi yol kat ettik. Çok tutulan modellerimiz var." dedi.

- Elektrikli motosikletlere yöresel isimler

Yeni yatırımın 1 milyar lirayı geçeceğini ifade eden Yaman, 2027'den sonra şirketin yeni yatırım planlamalarının tamamen oturacağını kaydetti.

Elektrikli motosikletlerde de Isparta'nın yerel isimlerini kullandıklarını aktaran Yaman, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Bölgemizde kiraz, gül, elma, seracılık yaygın. Şehrimize tanıtım için katkımız olsun istedik. 'Kiraz', 'Rose' modellerimiz var. Elektrikli motosikletlerimiz şehir içinde taşımacılıkta yoğun kullanılıyor, çiftçilerimiz de rağbet gösteriyor. Motorları çok güçlü. Tamamen elektrikli, bize özgü modeller. Kasaları çok büyük. Elektrikli motosikletlerin kargo bölümüne normalde yan yana iki kasa sığıyor, yanları boş kalıyordu, üçüncü sığmıyordu. Talep üzerine kargo kısmını yeniden ölçümlendirdik ve 3 kasa enine, üç kasa boyuna sığıyor ve 1,5 tona kadar yük konabiliyor. Bu modeli biz başlattık."



