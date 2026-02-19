Isparta'da üretilen tarım hayvancılık robotları 14 ülkeye ihraç ediliyor

ISPARTA - YALÇIN ÇELEN - Isparta'da üretilen yerli ve yapay zeka destekli tarım ve hayvancılık robotları, 14 ülkeye ihraç ediliyor.

Tarım ve hayvancılıkta dijitalleşmenin hız kazandığı günümüzde, yerli üretim teknolojilere yönelik talep artıyor.

Özellikle çiftliklerde iş gücü verimliliğini artıran, maliyetleri düşüren ve üretim süreçlerini veri odaklı yöneten robot sistemleri sektörün dönüşümünde önemli rol oynuyor.

Isparta'da bulunan ITECHROBOTICS firması, geliştirdiği ileri teknoloji yazılımlarla donatılmış robot sistemleriyle hem yurt içinde hem de yurt dışında faaliyet gösteriyor.

Firma, araştırma geliştirme (AR-GE) ve ürün geliştirme (ÜR-GE) çalışmalarının ardından ürün portföyünü genişleterek sağım ve yem dağıtım robotlarını da üretim hattına dahil etti.

Firmanın ürettiği robotlar, Irak, Tayvan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Sırbistan, Litvanya, Polonya, Belarus, Kazakistan, Azerbaycan, Bulgaristan, Rusya, Almanya, Amerika Birleşik Devletleri ve Hollanda'ya ihraç ediliyor.

ITECHROBOTICS yetkilisi Ferdi Alakuş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, firmanın yerli üretim anlayışıyla tarım ve hayvancılık alanında farklı robot sistemleri geliştirdiğini söyledi.

Firma olarak aynı zamanda Tarım Teknolojileri Kümelenmesi (TÜME) ile paydaş olduklarını belirten Alakuş, "Bu seneye kadar yem itme, buzağı besleme ve gübre sıyırma robotlarımız vardı. Şimdi ise sağım robotları ve yem dağıtıcı robotlar da bunlara eklendi. Türkiye’de bu kadar çeşit robot üretimi yapan tek firmayız." dedi.

Alakuş, AR-GE ve ÜR-GE süreçlerinin ardından pazarlama aşamasının zaman aldığını ancak bugün itibarıyla 14 ülkede robotlarının aktif olarak kullanıldığını dile getirdi.

Hollanda'dan yıllardır hayvancılık ve tarım alanında robotlar ithal edildiğini anlatan Alakuş, "Bugün biz ITECHROBOTICS olarak Hollanda’ya robot satıyoruz. Türkiye'de üretilen robotlarımızın ileri teknoloji yazılımlarından dolayı böyle bir tablo ortaya çıktı." diye konuştu.

Ürünlerde veriyi esas alan yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini kullandıklarını vurgulayan Alakuş, Türk mühendislerinin geliştirdiği ileri teknoloji sistemlerin hem Türkiye'de hem de dünyada ciddi karşılık bulduğunu kaydetti.

İleri teknoloji ürünler ürettiklerine dikkati çeken Alakuş, şöyle konuştu:

"Veriyi esas alan yapay zeka ve görüntü işleme teknolojilerini kullanan ve bu verilere göre çıktı veren sistemler geliştiriyoruz. Bu nedenle ürünlerimiz tercih ediliyor. Türkiye teknoloji konusunda artık kendini aştı ve belli bir noktaya geldi. Bugün Isparta'da bu teknolojileri üretebiliyorsak, Türkiye'nin farklı bölgelerinde de farklı alanlarda yüksek teknoloji üretimi yapılabiliyor."

Sürdürülebilir üretimin önemine dikkati çeken Alakuş, nitelikli insan kaynağının geliştirilmesi gerektiğini ve bunun için de çalışma yürüttüklerini kaydetti.