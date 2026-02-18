İlginizi Çekebilir

Adana'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı
Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı
Serikspor, yenilenen stadında yarın Arca Çorum FK'yi misafir edecek
Antalya'da arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti
Manavgat'ta badem ağaçları çiçek açtı
Isparta'da ramazan ayında görev yapacak davulcular seçildi
Hatay'da dereye düşen oğlağı çıkarırken mahsur kalan kişi kurtarıldı
Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı
Türk Telekom 5G hazırlıklarını "Herkes İçin 5G" mottosuyla sürdürüyor
Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri gıda ürünü satan işletmeleri denetledi

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

Isparta

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

ISPARTA - Isparta'nın Şarkikaraağaç ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda gözaltına alınan 2 kişiden 1'i tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu ticaretinin önlenmesine yönelik çalışma başlattı.

Belirlenen adrese düzenlenen operasyonda çeşitli miktarlarda uyuşturucu maddesi, 1 hassas terazi ve 1 aparat ele geçirildi.

Operasyon kapsamında 2 şüpheli gözaltına alındı.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1'i tutuklandı, diğeri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.



Yurt Dünya 18.02.2026 01:05:02 0
Anahtar Kelimeler: ısparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Sonrası Nafaka: Ekonomik Güvence ve Adalet
Bahri Çolpan

Tüvtürk’ten bıktık artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İdareciler Günü ve Zamanında Söylenmeyen Sözler
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

“Bahçe gülü, Oğul balı!”
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Esef Gök

Sessiz Çoğunluk Ne Zaman Konuşacak?"
Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

İklim Bozukluğu
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Diploma Enflasyonu ve Aşırı Nitelik Yanılsaması

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da otomobille minibüsün çarpışması sonucu 3 kişi yaralandı

2

Isparta'da uyuşturucu operasyonunda 1 kişi tutuklandı

3

Serikspor, yenilenen stadında yarın Arca Çorum FK'yi misafir edecek

4

Antalya'da arkadaşı tarafından bıçaklanan kişi hayatını kaybetti

5

Manavgat'ta badem ağaçları çiçek açtı

6

Isparta'da ramazan ayında görev yapacak davulcular seçildi

7

Hatay'da dereye düşen oğlağı çıkarırken mahsur kalan kişi kurtarıldı

8

Alanyaspor, Başakşehir maçının hazırlıklarına başladı

9

Türk Telekom 5G hazırlıklarını "Herkes İçin 5G" mottosuyla sürdürüyor

10

Erdemli ilçesinde zabıta ekipleri gıda ürünü satan işletmeleri denetledi