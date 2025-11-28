İlginizi Çekebilir

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti
Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı
Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi
Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü
Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu
Bucak'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi
TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana'da Sivil Toplum Buluşması programında konuştu:
Kahramanmaraş'ta kadınlara "Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları" eğitimi verildi
"81 İlde 81 Orman" projesi Çanakkale ile devam ediyor
Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti

Isparta'da yeni sezon için karanfiller dikiliyor

Isparta

Isparta'da yeni sezon için karanfiller dikiliyor

ISPARTA - Isparta Ziraat Odası Başkanı Mustahattin Can Selçuk, Isparta'da 1500 dekar alanda karanfil üretildiğini ve yeni sezon için dikimlerin başladığını söyledi.

Selçuk, gazetecilere, kentte gül, lavanta, kiraz ve domates gibi ürünlerin dışında karanfil yetiştiriciliğinin de yaygın bir şekilde gerçekleştirildiğini belirtti.

Mayısta başlayacak yeni sezon için karanfil dikimlerinin yapılmaya başladığını aktaran Selçuk, bu dönemde yaklaşık 200 milyon dal karanfil beklediklerini kaydetti.

Isparta'da yetiştirilen karanfilin büyük ölçüde Avrupa pazarında alıcı bulduğunu anlatan Selçuk, "Çiçeklerimiz ağırlıklı olarak Avrupa ülkelerine gönderiliyor. Rusya, Ukrayna ve Arap ülkelerine ihracat gerçekleştiriliyor." dedi.

Selçuk, üretim yaparak ülke ekonomisine katkıda bulunanlara teşekkür etti.




Ekonomi 28.11.2025 16:53:18 0
Anahtar Kelimeler: ısparta'da yeni sezon için karanfiller dikiliyor

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Egzozu Patlak Motorlardan Bıktık Artık
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana'da restorana düzenlenen silahlı saldırıda 1 kişi hayatını kaybetti

2

Adana'da iki otomobilin çarpıştığı kazada 3 kişi yaralandı

3

Hatay'da veteriner sağlık raporu bulunmayan 1 ton et ele geçirildi

4

Mersin'de bir evde çıkan yangında 1 kişi öldü

5

Zafer Partisi Genel Başkanı Özdağ, Mersin'de temaslarda bulundu

6

Bucak'ta vatandaşlar kan bağışı kampanyasına destek verdi

7

TBMM Başkanı Kurtulmuş, Adana'da Sivil Toplum Buluşması programında konuştu:

8

Kahramanmaraş'ta kadınlara "Güven toplumunun inşası, şiddetin anatomisi ve çözüm yolları" eğitimi verildi

9

"81 İlde 81 Orman" projesi Çanakkale ile devam ediyor

10

Hacettepe Üniversitesi öğrencileri, Akkuyu Nükleer Güç Santrali'ni ziyaret etti