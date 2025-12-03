Isparta'daki seyir terası 112 Acil Sağlık çalışanları için aydınlatıldı

ISPARTA - Isparta Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğiyle, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Kirazlıdere'deki cam seyir terası kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal tesislerdeki bu özel aydınlatma ile acil sağlık çalışanlarının özverisine ve görevlerinin hayati önemine dikkati çekildi.

Belediye ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışma ile 112 Acil Sağlık çalışanlarına moral vermenin yanında vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni doğru ve etkin kullanması konusunda bilinçlendirme de amaçlandı.

Geceyi aydınlatan kırmızı ışıklı cam teras, kentin birçok noktasından da görüldü.

Işıklandırma, çeşitli etkinliklerin yapılacağı "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" boyunca sürecek.







