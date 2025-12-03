İlginizi Çekebilir

Adana şalgam suyu AB'den coğrafi işaret tescili bekliyor
Anamur Müftüsü Fidan, engelli bireylerle bir araya geldi
Zorlu Yılbaşı Festivali başladı
Fuzul'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı
Isparta'daki seyir terası 112 Acil Sağlık çalışanları için aydınlatıldı
Arzum OKKA Türk kahvesi kültürünü 50'den fazla ülkeye taşıyor
Osmaniye'de engelliler için doğa kampı düzenlendi
Mersin'de kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı
Göz tansiyonunda erken teşhis kalıcı körlüğün önüne geçiyor
Gilindire Mağarası'ndaki gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında

Isparta'daki seyir terası 112 Acil Sağlık çalışanları için aydınlatıldı

Isparta

Isparta'daki seyir terası 112 Acil Sağlık çalışanları için aydınlatıldı

ISPARTA - Isparta Belediyesi ile İl Sağlık Müdürlüğünün işbirliğiyle, 1-7 Aralık 112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası kapsamında Kirazlıdere'deki cam seyir terası kırmızı ışıkla aydınlatıldı.

Isparta Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, sosyal tesislerdeki bu özel aydınlatma ile acil sağlık çalışanlarının özverisine ve görevlerinin hayati önemine dikkati çekildi.

Belediye ve İl Sağlık Müdürlüğü koordinesinde yapılan çalışma ile 112 Acil Sağlık çalışanlarına moral vermenin yanında vatandaşların 112 Acil Çağrı Merkezi'ni doğru ve etkin kullanması konusunda bilinçlendirme de amaçlandı.

Geceyi aydınlatan kırmızı ışıklı cam teras, kentin birçok noktasından da görüldü.

Işıklandırma, çeşitli etkinliklerin yapılacağı "112 Acil Sağlık Hizmetleri Haftası" boyunca sürecek.





Yurt Dünya 3.12.2025 13:26:16 0
Anahtar Kelimeler: ısparta'daki seyir terası 112 acil sağlık çalışanları için aydınlatıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Herkes Bir Engelli Adayıdır
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Adana şalgam suyu AB'den coğrafi işaret tescili bekliyor

2

Anamur Müftüsü Fidan, engelli bireylerle bir araya geldi

3

Zorlu Yılbaşı Festivali başladı

4

Fuzul'den 3 Aralık Dünya Engelliler Günü mesajı

5

Isparta'daki seyir terası 112 Acil Sağlık çalışanları için aydınlatıldı

6

Arzum OKKA Türk kahvesi kültürünü 50'den fazla ülkeye taşıyor

7

Osmaniye'de engelliler için doğa kampı düzenlendi

8

Mersin'de kendilerini polis olarak tanıttıkları kişiyi dolandıran 2 şüpheli tutuklandı

9

Göz tansiyonunda erken teşhis kalıcı körlüğün önüne geçiyor

10

Gilindire Mağarası'ndaki gölün barındırdığı zenginlikler su altı kamerasında