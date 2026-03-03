İlginizi Çekebilir

Isparta'daki yaklaşık 5 asırlık Firdevs Bey Camisi yıllara meydan okuyor

ISPARTA - Isparta'da geçmişte ticari hayatın kalbi olarak nitelendirilen ve 465 yıllık tarihiyle asırlara meydan okuyan Firdevs Bey (Mimar Sinan) Camisi, ramazanda ziyaretçilerini ağırlıyor.

Osmanlı döneminin önemli eserlerinden biri olan ve halk arasında "Mimar Sinan Camisi" olarak bilinen Firdevs Bey Camisi, yaklaşık 5 asırdır ayakta kalarak hem mimari hem de manevi yönüyle kentin simgeleri arasında yer alıyor.

Kanuni Sultan Süleyman döneminde 1561'de dönemin Isparta Valisi Firdevs Bey tarafından Mimar Sinan'a yaptırılan cami, klasik Osmanlı mimarisinin zarif örneklerinden biri olarak dikkati çekiyor.

Kare planlı ve kesme taştan yapılan cami, dört cephede yer alan ikişer pencere ve kubbesindeki sekiz pencere sayesinde gün ışığıyla aydınlanıyor. Kuzey cephesindeki beş kubbeli son cemaat yeri ile kuzeybatıda yükselen minaresi, yapıya estetik bütünlük kazandırıyor.

Tarihi boyunca pek çok önemli olaya tanıklık eden cami, bugün hem ibadet hem de ziyaret amacıyla yoğun ilgi görüyor. 2023'ten bu yana sürdürülen enderun usulü teravih geleneği ise bu yıl hatimli olarak cemaatle buluşmayı sürdürüyor.

- "Bazı ziyaretçiler yapının tarihini öğrenince duygulanıyor"

Caminin uzman imam hatibi Suat Sarıca, AA muhabirine, camiye olan ilginin her geçen gün arttığını söyledi.

Camide yaptıkları programlara cemaatin ilgi gösterdiğini anlatan Sarıca, "Tarihi camimizde güzel atmosfer var. Isparta'nın köklü bir camisi. Sadece yurt içinden değil, yurt dışından da ziyaretçiler geliyor. Özellikle Mimar Sinan'ın eseri olması ilgiyi artırıyor. En son Amerika'dan gelen ziyaretçi grubu camiyi gezdi. Bazı ziyaretçiler yapının tarihini öğrenince duygulanıyor." diye konuştu.

Sarıca, caminin mübarek gün ve gecelerde öğle namazı sonrasında Sakal-ı Şerif ziyareti geleneğine de ev sahipliği yaptığını kaydetti.



