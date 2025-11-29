İlginizi Çekebilir

Isparta

Isparta'nın coğrafi işaretli ürünleriyle "Isparta çikolatası" geliştiriliyor

ISPARTA - YALÇIN ÇELEN - Isparta Uygulamalı Bilimler Üniversitesi'nde (ISUBÜ), gül ve elma gibi coğrafi işaretli ürünlerin kullanıldığı yerli ve milli çikolata markası oluşturabilmek için çalışma yürütülüyor.

Üniversitenin Turizm Fakültesi Gastronomi ve Mutfak Sanatları Bölümü, kentin coğrafi işaretli ürünlerini kullanarak "Isparta çikolatası" geliştirmek üzere çalışma başlattı.

ISUBÜ'nün Bahçelievler Mahallesi'ndeki yerleşkesinde süren çalışmalarda, Isparta'ya özgü gül ve elma çikolatayla buluşturuldu.

Çalışmaların tamamlanmasının ardından "Isparta çikolatası" adıyla şehre özgü yeni bir marka oluşturulması hedefleniyor.

Proje kapsamında ürüne ilişkin patent, ulusal ve uluslararası tescil süreçleri ile akademik yayın hazırlıkları da yürütülüyor.

- "Dubai çikolatası gibi Isparta çikolatası da olacak"

ISUBÜ Turizm Fakültesi Gastronomi Mutfak Sanatları Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Gökhan Yılmaz, AA muhabirine, çikolatanın tarihinin dört bin yıl öncesine dayandığını söyledi.

Isparta'ya özgü coğrafi işaret tescilli 20 ürünü çikolataya entegre ederek şehre özgü çikolata markası yapma projesini hayata geçirdiklerini bildiren Yılmaz, "Dünyada popüler hale gelen Dubai ve Trabzon çikolatası gibi çikolatalara alternatif olarak Isparta çikolatasını üretmek istedik. Şu ana kadar coğrafi işaretli ürünlerimizden Isparta gülü, gül yağı, gül suyu ve elmayı ürettiğimiz çikolatanın içerisine koyarak yeni ürün geliştirmeye çalışıyoruz. Deneme üretimlerimiz ilgi gördü." dedi.

Demo aşamasının sürdüğünü kaydeden Yılmaz, hem ulusal hem uluslararası alanda görünürlük sağlamak için akademik makale, patent başvurusu ve coğrafi işaret dosyası hazırlıklarının sürdüğünü belirtti.

Gülün çikolatayla buluşmasına yönelik literatür taraması yaptıklarını aktaran Yılmaz, "Standart reçeteyi oluşturduktan sonra tamamen yerli ve milli olacak şekilde kendi çikolata kalıbımızı da üretmeyi hedefliyoruz. Önümüzdeki üç ay içinde uluslararası nitelikte bir dergiden kabul alacağımıza inanıyoruz." ifadelerini kullandı.

- Sütlü ve bitter çeşitleri de olacak

Doç. Dr. Ayşe Şahin Yılmaz ise dünyada Dubai çikolatasıyla başlayan özel çikolata trendini Isparta'ya taşımak istediklerini dile getirerek, "Gül, gül suyu ve gül yağını kullanarak bitter ve sütlü çeşitlerde Isparta çikolatası üretmeye çalıştık. Bu ürünün patenti ve coğrafi işaretini almayı planlıyoruz." şeklinde konuştu.

Dr. Öğretim Üyesi Yeliz Demir de üretimde Isparta gülünden hazırladıkları özel iç dolgunun kullanıldığını, çikolatanın üç aşamalı bir süreçle üretildiğini kaydetti.



