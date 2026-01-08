Isparta'nın Eğirdir ilçesinde kuvvetli fırtına ve yağış etkili oldu

İlginizi Çekebilir

Isparta

ISPARTA - Isparta'nın Eğirdir ilçesinde öğleden sonra etkisini artıran kuvvetli rüzgar ve sağanak, ilçe genelinde yaşamı olumsuz etkiledi.

Meteoroloji 4. Bölge Müdürlüğü tarafından yapılan sarı kodlu uyarının ardından bölgede rüzgar zaman zaman şiddetini artırdı, özellikle sahil kesiminde vatandaşlar zor anlar yaşadı.

Kuvvetli rüzgar nedeniyle bazı iş yerlerine ait brandalar yola savrulurken, limanda bağlı bulunan bazı kayıklar suyla doldu.

İlçe genelinde çok sayıda çöp konteyneri devrilirken, belediye ekipleri gelen ihbarlar üzerine saha çalışmalarını sürdürdü.

Şu ana kadar can kaybı yaşanmazken, meydana gelen maddi hasar vatandaşları olumsuz etkiledi.



