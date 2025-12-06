İlginizi Çekebilir

İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası keman virtüözü Robert Lakatos'u ağırladı

İSTANBUL - DenizBank'ın 21 yıldır desteklediği İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası (İDSO), aralık ayının ilk konserinde romantik dönemin güçlü senfonik mirasını sahneye taşıdı.

DenizBank'tan yapılan açıklamaya göre, İDSO DenizBank Konserleri, klasik keman virtüözü Robert Lakatos'u Atatürk Kültür Merkezi Türk Telekom Opera Salonu'nda müzikseverlerle buluşturdu.

Kemandaki ustalığı ve teknik hakimiyetiyle tanınan Lakatos, keman repertuvarının en zorlu eserlerinden biri kabul edilen Henryk Wieniawski'nin Birinci Keman Konçertosu'nu yorumladı.

Konserin 2. bölümünde ise ünlü İtalyan şef Alfonso Scarano, İstanbul Devlet Senfoni Orkestrası'nı yönetti.

Orkestra, Felix Mendelssohn'un Edinburgh'daki Holyrood Şapeli'nden aldığı ilhamla bestelediği, klasik müziğin etkileyici eserlerinden biri olan İskoç başlıklı Üçüncü Senfoni'yi yorumladı.



