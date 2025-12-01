İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı

İSTANBUL - İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Avrupa'daki destinasyon çeşitliliğini artırma hedefi doğrultusunda uçuş ağına İspanya'nın kuzeyindeki Bilbao şehrini de ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen-Bilbao hattındaki direkt uçuşları, bugün itibarıyla başladı. Böylece Bilbao, Barselona, Madrid ve Sevilla'nın ardından Sabiha Gökçen'den İspanya'ya düzenlenen 4. uçuş noktası oldu.

SAW-BIO hattında haftada 4 gün karşılıklı gerçekleştirilecek seferler, pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar sabahları düzenlenecek.

İlk uçuş öncesinde terminalde tören düzenlenirken, yolcular geleneksel Türk lokumuyla karşılandı ve anı alanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

- 2025'te 25 yeni hat

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025'te 14'ü dış, biri iç hat olmak üzere toplam 25 yeni uçuş noktasıyla ağını genişletti. Havalimanı 54 ülkede 39 iç, 114 dış hat olmak üzere 153 noktaya uçuş sağlıyor.

Nervion Nehri kıyısında yer alan Bilbao, mimarisi ve Guggenheim Müzesi ile uluslararası düzeyde bilinen sanat merkezi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda kent, sanayi, ticaret, liman ve üniversite altyapısıyla yıl boyunca sürdürülebilir talep potansiyeli taşıyor.

Bilbao'ya ek olarak Vitoria-Gasteiz ve Pamplona gibi merkezleri kapsayan bölge, ekonomik ve kültürel hareketliliği destekliyor. Michelin yıldızlı restoranları ve yerel lezzetleriyle tanınan şehir, turistik cazibesini artırıyor.

Bilbao'nun, Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Türkiye ile İspanya arasındaki turistik ve ticari bağların güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.