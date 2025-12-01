İlginizi Çekebilir

Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi
Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı
Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi
Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi
Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes
AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı
İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı
Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Adana'da çiftçilerle buluştu
Lezita Avrupa pazarına Almanya ile giriş yaptı
Karmod Dubai'deki Big 5 Global fuarında plastik yapı ürünlerini tanıttı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı

İSTANBUL - İstanbul Sabiha Gökçen (ISG) Uluslararası Havalimanı, Avrupa'daki destinasyon çeşitliliğini artırma hedefi doğrultusunda uçuş ağına İspanya'nın kuzeyindeki Bilbao şehrini de ekledi.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Pegasus Hava Yolları'nın İstanbul Sabiha Gökçen-Bilbao hattındaki direkt uçuşları, bugün itibarıyla başladı. Böylece Bilbao, Barselona, Madrid ve Sevilla'nın ardından Sabiha Gökçen'den İspanya'ya düzenlenen 4. uçuş noktası oldu.

SAW-BIO hattında haftada 4 gün karşılıklı gerçekleştirilecek seferler, pazartesi, çarşamba, cuma ve pazar sabahları düzenlenecek.

İlk uçuş öncesinde terminalde tören düzenlenirken, yolcular geleneksel Türk lokumuyla karşılandı ve anı alanında hatıra fotoğrafı çektirdi.

- 2025'te 25 yeni hat

Sabiha Gökçen Havalimanı, 2025'te 14'ü dış, biri iç hat olmak üzere toplam 25 yeni uçuş noktasıyla ağını genişletti. Havalimanı 54 ülkede 39 iç, 114 dış hat olmak üzere 153 noktaya uçuş sağlıyor.

Nervion Nehri kıyısında yer alan Bilbao, mimarisi ve Guggenheim Müzesi ile uluslararası düzeyde bilinen sanat merkezi olarak öne çıkıyor. Aynı zamanda kent, sanayi, ticaret, liman ve üniversite altyapısıyla yıl boyunca sürdürülebilir talep potansiyeli taşıyor.

Bilbao'ya ek olarak Vitoria-Gasteiz ve Pamplona gibi merkezleri kapsayan bölge, ekonomik ve kültürel hareketliliği destekliyor. Michelin yıldızlı restoranları ve yerel lezzetleriyle tanınan şehir, turistik cazibesini artırıyor.

Bilbao'nun, Sabiha Gökçen Havalimanı üzerinden Türkiye ile İspanya arasındaki turistik ve ticari bağların güçlenmesine katkı sağlaması bekleniyor.



Ekonomi 1.12.2025 15:03:31 0
Anahtar Kelimeler: istanbul sabiha gökçen uluslararası havalimanı'ndan bilbao'ya direkt uçuşlar başladı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Vali Yılmaz Bir Yıl Daha Görev Yapacak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Antalya'da yaşlılar ve torunlara "Kuşaklar Arası Etkileşim" eğitimi verildi

2

Gazipaşa'da engellilerle ilçe protokolü futsal maçı yaptı

3

Osmaniye’de jandarmadan özel eğitim öğrencilerine trafik eğitimi

4

Antalya'da çölyak hastalarına "Glutensiz Mutfak Eğitimi" verildi

5

Dörtyol İlçesinin Hayırsever İş İnsanı  Yılın Kanaat Önderi: Şeyhdavut Gerkes

6

AK Parti'ye 11 ayda 750 binin üzerinde yeni üye katıldı

7

İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı'ndan Bilbao'ya direkt uçuşlar başladı

8

Demokrat Parti Genel Başkanı Uysal, Adana'da çiftçilerle buluştu

9

Lezita Avrupa pazarına Almanya ile giriş yaptı

10

Karmod Dubai'deki Big 5 Global fuarında plastik yapı ürünlerini tanıttı