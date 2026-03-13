İlginizi Çekebilir

İstanbul Ticaret Üniversitesine YÖKAK'tan 5 yıllık "Tam Akreditasyon"

İstanbul Ticaret Üniversitesine YÖKAK'tan 5 yıllık "Tam Akreditasyon"

İSTANBUL - İstanbul Ticaret Üniversitesi, Yükseköğretim Kalite Kurulu (YÖKAK) tarafından yapılan değerlendirmeler sonucunda 5 yıllık "Tam Akreditasyon" statüsünü almaya hak kazandı.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, yükseköğretim kurumlarında liderlik, yönetişim ve kalite, eğitim ve öğretim, araştırma ve geliştirme, toplumsal katkının uluslararası standartlara uygunluğunu belgeleyen Kurumsal Akreditasyon Programı'nın (KAP) 2025 sonuçları açıklandı.

YÖKAK'ın Mart 2026 kurul toplantısında alınan kararla, İstanbul Ticaret Üniversitesi, kalite güvencesi kültürünü kurumsallaştıran ve sürdürülebilir kılan yaklaşımıyla, en yüksek başarı derecesi olan Tam Akreditasyon aldı.

Mart 2026 döneminde toplam 39 üniversite tam ya da koşullu akreditasyon almaya hak kazanırken, 4 üniversiteye ilişkin akreditasyon reddi kararı verildi.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, Tam Akreditasyon alan 6 üniversiteden biri olma başarısını gösterdi. Türkiye'deki 208 yükseköğretim kurumu arasında kalite standartlarını en üst seviyede tescilleyen üniversite sayısı, YÖKAK'ın son kararlarıyla birlikte 104'ten 143'e yükseldi.

Toplam 63 üniversite 5 yıllık Tam Akreditasyon alma başarısı gösterdi. 72 üniversite ise iki yıllık "Koşullu Akreditasyon" statüsünde yer alırken toplam 9 üniversite ise akreditasyon kriterlerini karşılayamadığı için ret kararıyla karşılaştı.

İstanbul Ticaret Üniversitesi, 5 yıllık tam akreditasyon ile bu alandaki öncü ve vizyoner konumunu bir kez daha kanıtlamış oldu.

- "Süreç, kolektif bir emeğin ürünü"

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstanbul Ticaret Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Necip Şimşek, sürecin kolektif bir emeğin ürünü olduğunu belirtti.

Üniversite için tarihi dönüm noktasında olduklarını aktaran Şimşek, "2025 sonunda gerçekleştirdiğimiz saha ziyaretinde sergilediğimiz şeffaflık ve kalite odaklı yönetim anlayışımız, bugün YÖKAK tarafından 5 yıllık Tam Akreditasyon ile taçlandırılmıştır." ifadesini kullandı.

Şimşek, söz konusu akreditasyonla, mezunlarının diplomalarının prestijini ve uluslararası geçerliliğini artırırken, üniversitenin küresel rekabet gücünü de bir üst seviyeye çıkardığını aktararak, şunları kaydetti:

"İstanbul Ticaret Üniversitesinin eğitimde mükemmeliyetçilik ve sürekli iyileştirme ilkesini kurumsal bir işleyiş biçimi haline getirdiğinin kanıtıdır. İstanbul Ticaret Odası'nın (İTO) üniversitesi olmanın verdiği güç ve vizyonla başta İTO Başkanı Sayın Şekib Avdagiç şahsında tüm İTO ailesine, kurucu vakfımıza ve yöneticilerimize, çok değerli mütevelli heyet başkanımız Dr. İsrafil Kuralay ve üyelerine İstanbul Ticaret Üniversitesi akademisyenlerine, idari personeline, öğrencilerine ve tüm paydaşlarına teşekkür ederim."



