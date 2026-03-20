İstanbul’da Osmaniyelilerin büyük buluşması

Osmaniye’yi Tanıtma Derneği İstanbul Anadolu yakası Kartal Şubesi tarafından bir düğün salonunda düzenlenen iftar yemeğine yaklaşık olarak 300 Osmaniyelinin katılımı ile yapıldı.

İftar yemeğinde bir konuşma yapan Osmaniye’yi Tanıtma Derneği İstanbul Anadolu yakası Kartal Şubesi Başkanı Mehmet Zeki İşbilir, her yıl geleneksel olarak düzenlenen ve bu yıl 4. Yapılan iftar yemeğine katılan tüm Osmaniyelilere teşekkür ettiğini ifade ederek, “Hemşehrilerimizle bir arada olmak gerçekten çok güzel. Gurbette birlik ve beraberlik olması çok önemlidir. Bizde elimizden geldi oranda İstanbul’da olan tüm Osmaniyelileri bir araya toplamak için mücadele ediyoruz. İftar yemeğimize katılan herkese teşekkür ediyorum”dedi.

Osmaniye’yi Tanıtma Derneği Genel Başkanı Bahri Çolpan ise, İstanbul’da hiç dernek yokken kendilerinin birlik ve beraberlik içinde olmaları için dernek faaliyetlerine başladıklarını, ancak hiçbir derneği ve yasal bir şeyi olmayan insanların hizipçilik yaparak hemşehrilerini bölmeye çalıştığı ifade ederek, “Bırakın artık bu hizipçiliği. Biz dernek olarak İstanbul’da faaliyete başladıktan sonra mı Osmaniye aklınıza geldi ve hizipçilik yapmaya başladınız. Ne yaparsanız yapın Osmaniyeliler bir bütündür ve ayrıştırmaya gücünüz yetmeyecektir”dedi.

Çolpan, iftar yemeğine katılan herkese teşekkür ettiğini söyledi.