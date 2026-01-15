İSTE Rektörü Prof. Dr. Duruel, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

HATAY - İskenderun Teknik Üniversitesi (İSTE) Rektörü Prof. Dr. Mehmet Duruel, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.



Duruel, lifebox, AJet ve ROKETSAN sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.



"Gazze: Açlık" kategorisinde Ahmed Jihad Ibrahim Al-arini'nin "Gazze'de yetersiz beslenme sorunu yaşayan çocuk, ölüm tehlikesiyle karşı karşıya" ve "Portre"de Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği" karelerini seçen Duruel, "Haber"de Ali Atmaca'nın "Bir güneş doğuyor", "Spor"da Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre"de Harun Özalp'in "Hareket zamanı", "Günlük Hayat"ta ise İsa Terli'nin "Dolunay sefası" fotoğraflarını oyladı.

Fotoğrafların her birinin çok güzel olduğunu belirten Prof. Dr. Duruel, emeği geçen herkese teşekkür etti.

- Oylama

AA'nın 2012 yılından bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.