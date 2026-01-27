İlginizi Çekebilir

İstikbal yeni sezon koleksiyonlarını İstanbul Mobilya Fuarı'nda sergiliyor

İSTANBUL - İstikbal, İstanbul Fuar Merkezi'nde kapılarını açan Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda (IIFF) yeni sezon koleksiyonlarını tanıtıyor.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, İstikbal, 31 Ocak'a kadar devam edecek fuarda, 800 metrekarelik sergi alanıyla yer alıyor.

Modern yaşamın ihtiyaçlarını estetik, konfor ve işlevsellikle buluşturan yeni tasarımlar, sektör profesyonellerinin ve ziyaretçilerin beğenisine sunuluyor.

"Her ev güzel İstikbal'le" yaklaşımını tasarım diliyle sunan marka, "lüks" çizgilerle şekillenen koleksiyonlarında bej ve krem tonlarını, ceviz ve ahşabın sıcak dokusunu ve "rose" detayları bir araya getirerek yaşam alanlarına hitap ediyor.

Bu yılın vizyonunu yansıtan ürün gruplarıyla fuara özel hazırlanan yenilikçi ürünler ve yaşam alanlarını dönüştüren çözümler, stantta sergileniyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen İstikbal Genel Müdürü Mehmet Ali Yörük, bu yıl yeni sezon koleksiyonlarını ilk kez sergilemenin heyecanını yaşadıklarını belirtti.

Yörük, "Tasarımlarımız, modern yaşamın beklentilerine yanıt verirken konforu ve işlevselliği estetikle buluşturuyor. İstikbal Ailesi olarak Uluslararası İstanbul Mobilya Fuarı'nda sektör paydaşlarımızla bir araya gelmekten büyük mutluluk duyuyoruz." ifadelerini kullandı.



