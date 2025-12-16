İlginizi Çekebilir

Isparta'da kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıkan evdeki 3 kişi yaralandı
Mersin'de çikolata yedikten sonra rahatsızlanan 10 öğrenciden 7'si taburcu edildi
DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de konuştu:
"İyilik Korosu" Türkan Şoray ile Mersin'de aynı sahneyi paylaşacak
Hatay'da tır dorsesinde 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi
Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı
Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı
Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik
Akdeniz'de görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler İskenderun'da inceleniyor
Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı

"İyilik Korosu" Türkan Şoray ile Mersin'de aynı sahneyi paylaşacak

"İyilik Korosu" Türkan Şoray ile Mersin'de aynı sahneyi paylaşacak

MERSİN - Kanun virtüözü Ahmet Baran'ın şefliğinde farklı mesleklerden gönüllüleri buluşturan "İyilik Korosu", Türk sinemasının önemli isimlerinden Türkan Şoray ile Mersin'de konser verecek.

Konser, "İyiliğin Sultanı Turnesi" kapsamında yarın saat 20.00'de Yenişehir Atatürk Kültür Merkezi'nde yapılacak.

Etkinlikte, Türkan Şoray'ın oynadığı filmlerden kesitler sunulacak ve şarkılar seslendirilecek.

Baran, AA muhabirine, turnenin ikinci konserini Mersin'de düzenlemekten dolayı heyecanlı olduklarını belirtti.

Türkan Şoray ile aynı sahnede olmalarının kendileri için önemli olduğuna dikkati çeken Baran, "Türk sinemasının efsanesi Türkan Şoray ile sahne alarak iyilik amaçlarından birisine ulaşmanın keyfini yaşamaya çalışıyoruz. Türkan Şoray çok kıymetli bir isim ve önemli bir değer. Konserde yaşayacağımız anlar için çok heyecanlıyız." diye konuştu.

Baran, "İyilik Korosu"nun çok sayıda sosyal sorumluluk projelerinde yer aldığını belirterek, turne sonunda 2 köy okuluna müzik odası yapmak istediklerini kaydetti.

"İyiliğin Sultanı Turnesi" kapsamında Ankara ve İstanbul'da konser verilecek.




Eğitim 16.12.2025 23:11:07 0
Anahtar Kelimeler: "iyilik korosu" türkan şoray ile mersin'de aynı sahneyi paylaşacak

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Çalışkan Bir Müdür: Aydın Albak
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Bağırsaklarımız Sadece Sindirmez, Hayatımızı Yönetir
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Isparta'da kalorifer kazanının patlaması sonucu yangın çıkan evdeki 3 kişi yaralandı

2

Mersin'de çikolata yedikten sonra rahatsızlanan 10 öğrenciden 7'si taburcu edildi

3

DEM Parti Eş Genel Başkanı Tülay Hatimoğulları, Mersin'de konuştu:

4

"İyilik Korosu" Türkan Şoray ile Mersin'de aynı sahneyi paylaşacak

5

Hatay'da tır dorsesinde 220 bin adet uyuşturucu hap ele geçirildi

6

Bozyazı ilçesinde kamyonetle çarpışan motosikletin sürücüsü yaralandı

7

Dünya 9-17 Yaş Grupları Hızlı ve Yıldırım Satranç Şampiyonası Antalya'da başladı

8

Hatay'da Türk Kızılay ve Kore Kızılhaçından depremzede çocuklara etkinlik

9

Akdeniz'de görülen Hint-Pasifik kökenli oluklu yengeçler İskenderun'da inceleniyor

10

Kahramanmaraş'ta lise öğrencilerine Sahil Güvenlik Komutanlığı tanıtıldı