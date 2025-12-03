İzmir'de kanser nedeniyle yaşamını yitiren uzman çavuşun cenazesi Hatay'da defnedildi

HATAY - İzmir'de kanser nedeniyle tedavi gördüğü hastanede 30 yaşında hayatını kaybeden uzman çavuş Mehmet Can'ın cenazesi, Hatay'ın Dörtyol ilçesinde toprağa verildi.
Mardin'ın Savur İlçe Jandarma Komutanlığında görevli Can, mide kanseri tedavisi gördüğü İzmir'deki hastanede yaşamını yitirdi.
Evli olan Can'ın naaşı, Dörtyol ilçesinin Karakese Mahallesi'nde kılınan cenaze namazının ardından aile mezarlığına defnedildi.
Törene, Can'ın ailesi ve yakınlarının yanı sıra Dörtyol Kaymakamı Mehmet Keklik, Belediye Başkanı Bahadır Amaç, Cumhuriyet Başsavcısı Taner Gül, İlçe Emniyet Müdürü Dinçer Dinsever Kalkan, İlçe Jandarma Komutanı Mehmet Yanar ve meslektaşları katıldı.