Jandarma ve Milli Eğitim’den servis araçlarına ortak denetim

Osmaniye'de jandarma ekiplerince taşımalı eğitim kapsamında hizmet veren servis araçlarına yönelik ikinci eğitim öğretim döneminin ilk denetimleri gerçekleştirildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı ekiplerinin koordinasyonunda yapılan kontrollerde, servis araçlarının teknik yeterliliği, emniyet kemerleri, sürücü belgeleri ve taşıma standartlarına uygunluğu titizlikle incelendi.

Yetkililer, öğrencilerin okullarına güvenli şekilde ulaşım sağlaması amacıyla gerçekleştirilen denetimlerin eğitim öğretim dönemi boyunca aralıksız devam edeceğini bildirdi.