İlginizi Çekebilir

14 Mart’ta hekimlerden mesaj: “Başka bir sağlık sistemi mümkün”
Adana'da şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı
Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlar için kampanya
Akdeniz Üniversitesinde lösemi ve lenfoma hastalarına yüzde 95 başarıda tedavi imkanı
Eşine yardım ederek başladığı mobilya imalatında ustalaşarak kendi atölyesini kurdu
Tarihi Kaleiçi'nde esnaf ile turizmciler iftarda buluştu
Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde 1000'den fazla kişiye ortez-protez hizmeti verildi
Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti
Glokomda erken tedavi körlüğü yüksek oranda önlüyor
Toroslar EDAŞ'tan Hatay’da enerji altyapısına güçlendirme yatırımı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Osmaniye’de öğrencilere tanıtıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Osmaniye’de öğrencilere tanıtıldı

Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Osmaniye’de öğrencilere tanıtıldı

Osmaniye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin (JSGA) tanıtımı kapsamında lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Dekan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Doç. Dr. Erdem Özgür ve beraberindeki heyet tarafından yürütülen “JSGA’dan 81 İl’e - Geleceğin İzinde” temalı tanıtım faaliyeti kapsamında, Devlet Bahçeli Fen Lisesi konferans salonunda program gerçekleştirildi.
Lise öğrencilerine, JSGA Başkanlığı bünyesinde verilen eğitimler hakkında tanıtım sunumu yapıldı. Akademiye ilişkin doküman ve görsellerin de sergilendiği etkinlikte, öğrencilere JSGA öğrenci alım şartları ve kariyer planlaması hakkında bilgi verildi. Öte yandan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul bahçesinde kurulan stantlarda jandarma unsurları tanıtım faaliyetleri gerçekleştirerek öğrencilere teşkilat hakkında bilgi verdi.



Osmaniye 13.03.2026 12:20:00 0
Anahtar Kelimeler: Jandarma Sahil Güvenlik Akademisi Osmaniye’ öğrencilere tanıtıldı

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Eşten Gizli Birikim Yapmanın Boşanma Davasında Kusur Bakımından Hukuki Sonuçları
Bahri Çolpan

İlginize Layık Olacağız
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

İftar Yemeğinin Ardından
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Rezerv Alan İlanının Artıları Ve  Eksileri
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

İyilere Rahmet, Kötülere Zahmet!
Ecz. M.Akif Maskan

Uyku ve Hormonlar: Gece Dinlenirken Vücut Çalışır

Prof. Dr. Mehmet Ali Kırpık

Çukurova Sular Altında
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

Akıl Şemsiyesi

İlginizi Çekebilir

1

14 Mart’ta hekimlerden mesaj: “Başka bir sağlık sistemi mümkün”

2

Adana'da şehitliklerde bakım, onarım ve temizlik çalışması yapıldı

3

Vodafone FLEX'ten 5G uyumlu cihazlar için kampanya

4

Akdeniz Üniversitesinde lösemi ve lenfoma hastalarına yüzde 95 başarıda tedavi imkanı

5

Eşine yardım ederek başladığı mobilya imalatında ustalaşarak kendi atölyesini kurdu

6

Tarihi Kaleiçi'nde esnaf ile turizmciler iftarda buluştu

7

Hatay Engelli Sosyal Girişimcilik Merkezinde 1000'den fazla kişiye ortez-protez hizmeti verildi

8

Antalya'da devrilen motosikletin sürücüsü hayatını kaybetti

9

Glokomda erken tedavi körlüğü yüksek oranda önlüyor

10

Toroslar EDAŞ'tan Hatay’da enerji altyapısına güçlendirme yatırımı