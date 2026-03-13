Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi Osmaniye’de öğrencilere tanıtıldı

Osmaniye’de Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi’nin (JSGA) tanıtımı kapsamında lise öğrencilerine yönelik bilgilendirme programı düzenlendi. Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı koordinesinde, Jandarma ve Sahil Güvenlik Akademisi (JSGA) Dekan Yardımcısı Jandarma Kıdemli Albay Doç. Dr. Erdem Özgür ve beraberindeki heyet tarafından yürütülen “JSGA’dan 81 İl’e - Geleceğin İzinde” temalı tanıtım faaliyeti kapsamında, Devlet Bahçeli Fen Lisesi konferans salonunda program gerçekleştirildi.

Lise öğrencilerine, JSGA Başkanlığı bünyesinde verilen eğitimler hakkında tanıtım sunumu yapıldı. Akademiye ilişkin doküman ve görsellerin de sergilendiği etkinlikte, öğrencilere JSGA öğrenci alım şartları ve kariyer planlaması hakkında bilgi verildi. Öte yandan Osmaniye İl Jandarma Komutanlığı tarafından okul bahçesinde kurulan stantlarda jandarma unsurları tanıtım faaliyetleri gerçekleştirerek öğrencilere teşkilat hakkında bilgi verdi.