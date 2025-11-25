İlginizi Çekebilir

Jandarmadan KADES ve “Kadına El Kalkmaz” Bilgilendirmesi

Osmaniye'de jandarma ekipleri, organize sanayi bölgesindeki fabrikalarda çalışan işçilere yönelik “Kadına El Kalkmaz” projesi kapsamında bilgilendirme çalışması gerçekleştirdi.
İl Jandarma Komutanlığı Asayiş Şube Müdürlüğü Aile İçi Şiddetle Mücadele ve Çocuk Kısım Amirliği ekipleri, Toprakkale Organize Sanayi Bölgesi’ndeki çeşitli fabrikaları ziyaret ederek çalışanlara aile içi ve kadına yönelik şiddetin önlenmesine ilişkin bilgi verdi.
Ekipler, kadınların acil durumlarda hızlı bir şekilde güvenlik birimlerine ulaşmasını sağlayan KADES uygulamasının kullanımını anlattı. Ayrıca “Kadına El Kalkmaz” projesi hakkında farkındalık oluşturmak amacıyla bilgilendirici broşürler dağıtıldı. Jandarma, kadına yönelik şiddetle mücadelede farkındalığı artırmaya yönelik bilgilendirme faaliyetlerinin süreceğini bildirdi.

 



