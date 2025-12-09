İlginizi Çekebilir

Huawei Cloud IDC'nin Türkiye değerlendirme raporunda "Lider" konumunda
Antalya'da Plancia Magna heykeli açıldı
7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı
Adana'da "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" paneli düzenlendi
Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı
Tarsus ilçesinde gıda ve temizlik ürünü satan işletmeler denetlendi
Hatay'da 33 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı
Gülnar Belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor
ON Dijital Bankacılık "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülünü kazandı
Silifke ilçesinde sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor

Jandarmadan öğrencilere mesleki tanıtım ve şehit ailesine ziyaret

Jandarmadan öğrencilere mesleki tanıtım ve şehit ailesine ziyaret

Jandarmadan öğrencilere mesleki tanıtım ve şehit ailesine ziyaret

Osmaniye İl Jandarma Komutanlığınca, Merkeze bağlı Akyar köyündeki Şehit Ali Erdinç Ortaokulu’nda mesleki tanıtım faaliyeti düzenlendi. Etkinlik kapsamında jandarma personeli tarafından öğrencilere meslek tanıtımı yapıldı, araç ve ekipmanlar hakkında bilgi verildi. Programın ardından okul idarecileri ve öğrencileriyle birlikte, okula ismi verilen Şehit Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç’in ailesi ziyaret edildi. Şehidin annesi Ayşe Erdinç, oğlunun adını taşıyan okulun öğrencilerini kapıda karşılayarak tek tek yanaklarından öptü. Duygusal anların yaşandığı ziyarette şehidin ailesiyle sohbet edilip hal-hatır soruldu. Öğrenciler, okul idarecileri ve jandarma personeli hatıra fotoğrafı çektirdikten sonra şehit evinden ayrıldı. Jandarma Uzman Çavuş Ali Erdinç, 2 Eylül 2016’da Mardin’in Dargeçit ilçesinde güvenlik güçleri ile bölücü terör örgütü mensupları arasında çıkan çatışmada yaralanmış, kaldırıldığı Diyarbakır Dicle Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi’nde yapılan tüm müdahalelere rağmen 6 Eylül 2016’da şehit olmuştu.



Osmaniye 9.12.2025 14:32:00 0
Anahtar Kelimeler: Jandarmadan öğrencilere mesleki tanıtım şehit ailesine ziyaret

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Boşanma Davalarında WhatsApp Yazışmaları Delil Olarak Kullanılabilir mi?
Bahri Çolpan

Osmaniye’nin Altın Yılları ve Bir Vali Portresi
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Anne babadan sonra…
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Huawei Cloud IDC'nin Türkiye değerlendirme raporunda "Lider" konumunda

2

Antalya'da Plancia Magna heykeli açıldı

3

7. Uluslararası Mersin Maratonu'nun tanıtım toplantısı yapıldı

4

Adana'da "Reel Sektör Şirketleri İçin Kur Riski Yönetimi ve Korunma" paneli düzenlendi

5

Kozan ilçesinde minibüsle çarpışan elektrikli motosikletin sürücüsü yaralandı

6

Tarsus ilçesinde gıda ve temizlik ürünü satan işletmeler denetlendi

7

Hatay'da 33 uyuşturucu hap ele geçirilen otomobildeki 2 şüpheli gözaltına alındı

8

Gülnar Belediyesi atık motor yağlarını geri dönüşüme kazandırıyor

9

ON Dijital Bankacılık "Türkiye'nin En İyi Dijital Bankası" ödülünü kazandı

10

Silifke ilçesinde sağanaktan etkilenen mahallelerde temizlik çalışmaları sürüyor