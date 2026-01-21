Jandarmanın durdurduğu TIR’ın dorsesinden 1 milyon 600 bin makaron çıktı

İlginizi Çekebilir

Osmaniye'de jandarmanın durdurduğu bir TIR’ın dorsesinde 1 milyon 600 bin adet bandrolsüz boş makaron (filtreli sigara kâğıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili TIR sürücüsü H.S. gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ile Otoyol Jandarma Komutanlığı ekipleri, Adana’dan Gaziantep istikametine seyir halinde olan bir araçta kaçak sigara ürünü taşındığı yönünde ihbar aldı. Bunun üzerine harekete geçen ekipler, şüpheli aracı bir süre takibe aldı. Takip sonucu TIR, Osmaniye merkez Arslanlı Yol Kontrol Noktası’nda kontrollü şekilde durduruldu. Araçta yapılan aramada, piyasa değeri yaklaşık 1 milyon TL olan, karton kutular içerisinde 1 milyon 600 bin adet bandrolsüz boş makaron ele geçirildi. Ele geçirilen makaronlara el konulurken, Cumhuriyet savcısının talimatıyla sürücü H.S. gözaltına alındı. Olayla ilgili soruşturma sürüyor.



