Jeep SUV modeli Compass'ın üretimine başladı

İSTANBUL - Jeep, yenilenen kompakt SUV modeli yeni Compass'ın üretimine başladı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Jeep, geleneklerinden kopmadan geliştirdiği yeni nesil modelleriyle dikkati devam ediyor.

Söz konusu kapsamda markanın Avrupa'da ve dünya genelinde elde ettiği başarının temel taşlarından biri haline gelen küresel SUV modeli yeni Compass, üçüncü nesliyle üretilmeye başlandı. Model, dünya genelinde 2,5 milyondan fazla satış rakamına ulaşan bir ismi taşıyor.

İleri teknolojili STLA Medium platformu üzerine inşa edilen model, sınıfının yüksek performansını, ikonik Jeep tasarımını, gelişmiş teknolojiyi ve güç aktarma sistemlerinde tercih özgürlüğünü bir araya getiriyor. Bu sayede müşteriler, verimli hibrit seçeneklerden tamamen elektrikli güç sistemlerine kadar kendi ihtiyaçlarına en uygun teknolojiyi seçme olanağına sahip oluyor.

Tasarımı ve mühendisliği, şehir yollarından otoyollara, günlük yolculuklardan açık hava maceralarına kadar her ortamda performans gösterecek şekilde geliştirilen model, iç mekan genişliği ve çok yönlülüğün yanı sıra verimli yerleşimi sayesinde yaşam tarzına hitap eden ikonik tasarımı araya getiriyor.

Müşterilere geniş yelpazede seçenekler sunuluyor. 145 beygir gücünde e-Hibrit ve 195 beygir gücünde şarj edilebilir e-Hibrit'ten, 375 beygir güce kadar güç üreten, dört tekerlekten çekişli ve 650 kilometre menzil sunan tamamen elektrikli versiyonlara kadar uzanan seçenekler, şirketin temel inancı "Her yolculukta Hareket Özgürlüğü"nü yansıtıyor.

Modelde 0,29 değerinde sürtünme katsayısına sahip aerodinamik iyileştirmeler, iç mekan genişliği kullanım pratikliğinden ödün vermeden verimliliği üst düzeye çıkarıyor.

Bunların yanı sıra Selec-Terrain sistemleri, 360 derece koruma ve akıllıca konumlandırılmış sensörler hem güvenliği hem de arazi performansını artırırken, modeli pratik olduğu kadar yüksek performanslı bir SUV kılan sınıfında konfor düzeyini koruyor.

Teknik açıdan model, şirketin çok yönlülüğünü ve kabiliyetini sunuyor. 200 mm'den fazla yerden yükseklik, iyileştirilmiş yaklaşma ve uzaklaşma açıları ile 480 mm'ye kadar su geçişi kabiliyeti, arazide güven veriyor.

- Modelin üretimi, Stellantis Melfi fabrikasında gerçekleştiriliyor

Modelin üretimi, Jeep mirasına sahip Stellantis Melfi fabrikasında gerçekleştiriliyor. 2014'ye Kuzey Amerika dışındaki ilk Jeep üretim tesisi olan Melfi, başlangıçta Renegade modellerini üretirken daha sonra Compass'ı ve öncü 4xe şarj edilebilir hibrit versiyonlarını üretmeye başladı.

Söz konusu tarihten bu yana, 2,3 milyondan fazla Jeep aracı bu tesiste üretildi. Esnek bir montaj hattı sayesinde fabrika, üretilecek araç seçkisini gerçek zamanlı olarak pazar talebine göre uyarlayabiliyor ve gerektiğinde üretimi tamamen yüzde 100 elektrikli araçlara dönüştürebiliyor.

Bu "üretim özgürlüğü", endüstriyel kapasitenin müşteri tercihleriyle birlikte evrimleşmesini garanti ediyor. Stellantis Melfi kompleksi 1,9 milyon metrekarelik bir alanda yer alıyor ve ortalama kıdemi 20 yılı aşan 4 bin 600'den fazla kişiyi istihdam ediyor.

Boyama ve plastik üretiminden montaja ve batarya üretimine kadar tam döngü entegrasyonuna sahip olan tesis, kıtadaki ileri ve esnek otomotiv fabrikalarından biri konumunda oluyor.

Yüksek otomasyon düzeyleri, insan uzmanlığıyla desteklenerek yüksek kalite standartlarını garanti ederken, yenilenebilir enerji üretimi ve çevre dostu boyama süreçleri gibi süregelen sürdürülebilirlik yenilikleri, tesisin Stellantis'in karbon azaltma yol haritasında stratejik merkez olarak rolünü pekiştiriyor.

Melfi fabrikası, yakında diğer Stellantis tesislerinde uygulanacak ileri endüstriyel teknolojilerin test alanı olarak da hizmet veriyor. Bunlar arasında, gövde hizalamasında yüzde 100 hassasiyet sağlayan ileri lazer sistemleri ve üretim boyunca kapı profillerini sürekli izleyen yüksek çözünürlüklü elektronik kameralar yer alıyor.

Tesis, çevresel etkileri azaltmak amacıyla kaplama katmanını ortadan kaldıran yenilikçi 4-Wet boya süreci gibi daha çevreci üretim yöntemlerini de uyguluyor.

Sürdürülebilirlik, fabrikanın temel önceliği konumunda. Boya kabinlerinde enerji tasarruflu ısı pompaları zaten kullanılmakta ve bu sistemlerin diğer alanlara da yayılması planlanıyor.

Melfi, fotovoltaik paneller, rüzgar türbinleri ve yerel çiftliklerden gelen organik atıkları geri dönüştüren bir biyometan sistemi sayesinde kendi enerji üretim kapasitesini artırıyor. Hedef, 2030 sonuna kadar 54 MW'a kadar yenilenebilir enerji üretmek, bu da fabrikanın toplam enerji ihtiyacının yaklaşık yüzde 70'ine denk geliyor.

Model, Jeep'in dünya genelindeki modelleri arasında en yaygın ve erişilebilir model olarak öne çıkıyor. Melfi'de üretilen araçlar, Avrupa, Orta Doğu ve Afrika, Asya, Avustralya ve Yeni Zelanda bölgeleri dahil olmak üzere dünya genelinde 60 ülkede satışa sunulacak.

Üretimin resmen başlaması, Jeep markası için Avrupa'da yeni bir dönemin başlangıcını temsil ediyor. İtalya'da tasarlanan, geliştirilen ve üretilen model, küresel ölçekte C-SUV segmentinde yeni standartlar belirleyerek müşterilerine birçok yönlülük, performans ve yenilik sunuyor.