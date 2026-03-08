Judoda Ümitler Avrupa Kupası, Antalya'da sona erdi

ANTALYA - Avrupa Judo Birliği (EJU) ile Türkiye Judo Federasyonunun faaliyet programında yer alan Ümitler Avrupa Judo Kupası sona erdi.

Türk judosuna katkılarından dolayı Nazım Canca adına Antalya Spor Salonu'nda düzenlenen Ümitler Avrupa Judo Kupası'nda 22 ülkeden 222'si kadın 550 sporcu madalya mücadelesi verdi.

Turnuvada Kazakistan, 6 altın, 3 gümüş ve 7 bronz madalyayla birinci oldu. Özbekistan 3 altın, 4 gümüş ve 5 bronz madalyayla ikinciliği elde ederken Gürcistan ise 2 altın, 1 gümüş ve 3 bronz madalyayla organizasyonu üçüncü tamamladı. Türkiye, 1 altın, 2 gümüş ve 3 bronz madalyayla şampiyonada 4. sırada yer aldı.

Türkiye Judo Federasyonu Başkanı Sezer Huysuz, turnuvada dereceye giren sporculara madalyalarını verdi.

Organizasyonda Türk sporculardan Hatice Tuana Balcı altın, Elçin Karakazan ve Duru Yılmaz gümüş, Havva Sena Tokmak, Döne Melike Özbudak ve Ezgi Topçu ise bronz madalya kazandı.





- "Çocuklarımızın tecrübelerini artırmak istiyoruz"

Federasyon başkanı Sezer Huysuz, AA muhabirine, turnuvaya katılımın yüksek olduğunu, Brezilya'dan Moğolistan'a kadar 22 ülkenin organizasyonda yer aldığını belirtti.



Suriye'den de uzun yıllar sonra ilk defa katılım olduğunu ifade eden Huysuz, şunları kaydetti:

"Ümitler kategorisinde jenerasyon değişiklikleri oldu. Geçen sene bu şampiyonada daha başarılıydık. Ancak bu yıl katılımın yüksek olmasıyla şampiyona biraz daha zor geçti. Madalya sayısına çok bakmıyoruz. Bu çocuklarımızın tecrübelerini artırmak istiyoruz. Bunlar daha yeni yeni milli takımlar seviyesinde ülkelerini temsil etmeyi öğreniyor. Asıl amacımız, bunlara iyi bir eğitim vererek 2032, 2036 Olimpiyatları'na iyi bir jenerasyonla hazırlanmak. Her türlü teknik, taktiksel ve kişisel becerileri olan sporcuları yetiştirmeye çalışıyoruz."

