İlginizi Çekebilir

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi
Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı
sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı
TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası
Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı
Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı
Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği
Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor
Obader Hukukçuları Ağırladı
Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

Osmaniye'de Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü dolayısıyla farkındalık yürüyüşü düzenlendi. Osmaniye Valiliği önünden başlayarak Masal Park’ta son eren etkinliğe Vali Erdinç Yılmaz’ın yanı sıra, kamu kurumları il müdürleri ve personelleri, Osmaniye Barosu avukatları, Korkut Ata Üniversitesi akademisyen ve öğrencileri, Yeşilay temsilcileri, kadın alanında hizmet veren sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve siyasi partilerin kadın kolları temsilcileri katıldı. Yürüyüş boyunca katılımcılar ellerindeki şiddet karşıtı dövizler taşıdılar. 
Yürüyüş sonunda konuşan Vali Erdinç Yılmaz, duyarlılık göstererek yürüyüşe katılan herkese teşekkür etti. Vali Yılmaz, “Şiddete karşı olduğumuzu belirtmek için geniş bir katılımla hep birlikte yürüdük. Kadına el kalkamaz. Kadına karşı şiddetin ne Türk Milletinin medeniyetinde, tarihinde ne kutsal dinimiz İslam’da ne insanlıkta asla yeri yoktur, olamaz. Şiddete karşı mücadelemizi sıfır toleransla, kararlılıkla sürdürmeye devam edeceğiz ve tüm kurumlarımızla birlikte başarıya ulaştıracağız.”dedi. Programın devamında kentteki kadın kooperatiflerinin, evinde üretim yapıp hanesine gelir sağlamaya çalışan, küçük işletmelerini tanıtmak isteyen kadınların ürünlerin tanıtabilmelerini ve satış yapabilmelerini sağlamayı, kendisi ve ailesi için çabalayan kadınlarımızın güçlenmesine katkıda bulunmayı amaçlayan Hanımeli Projesinin tanıtımı yapıldı. Masal Park’ta açılış kurdelesini "hayırlı olsun" dilekleriyle kesen Vali Yılmaz, stantları gezerek bilgi aldı. Vali Yılmaz, el emeği göz nuru ürünleri üreten kadınları tebrik etti. 



Osmaniye 25.11.2025 15:46:00 0
Anahtar Kelimeler: Kadına yönelik şiddete karşı farkındalık yürüyüşü

YAZARLAR

Av.Elif Bengü Çelik

Türkiye’de Çocuk İşçi Olmak: Sömürü, İhmal ve Korunması Gereken Haklar
Bahri Çolpan

Osmaniyespor’a Kalıcı Kaynak İçin Tarihî Fırsat
Doç. Dr. Ökkeş Hakan Miniksar

Ayrışma Değil, Birleşme Vakti!
Doç.Dr.Fazıl Nacar

Algı Yönetimi ve Olgu Gerçeği
Dr. Adem Kıdık

Temizlik malzemeleri ne kadar güvenli?
Dr. Fahrettin Şanal

Ölünün arkasından teneke çalmak!
Ecz. M.Akif Maskan

Ekranların Işığında Kaybolan Sağlık: Modern Yorgunluğun Sessiz Hikâyesi
Prof. Dr. Mustafa Fedai Çavuş

İhtiyaç, Menfaat ve Siyaset

İlginizi Çekebilir

1

Bozyazı ilçesinde ara tatilde en çok kitap okuyan öğrenciler ödüllendirildi

2

Adana'da ayağı motorlu testereye sıkışan kişiyi itfaiye kurtardı

3

sahibinden.com "İkinci El Alışverişte Sürdürülebilirlik Etkisi"ni yayımladı

4

TAKD ve Roche İlaç Türkiye'den akciğer kanserine yönelik farkındalık kampanyası

5

Adana'da devrilen kamyonun sürücüsü yaralandı

6

Kuveyt Türk, Girişimci Kaşif Programı'nı başarıyla tamamladı

7

Şekerbank'tan KOBİ'lerin yeşil dönüşümüne finansman desteği

8

Adana Karataş'ta kaçak yapıların yıkımı sürüyor

9

Obader Hukukçuları Ağırladı

10

Osmaniyespor’da Yeni Başkan: Mesut Demir Göreve Başladı