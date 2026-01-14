Kadirli İlçe Müftüsü Etik ve din görevlileri, AA'nın "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı

OSMANİYE - Kadirli İlçe Müftüsü Yakup Etik ve din görevlileri, Anadolu Ajansının gözünden 2025'e damga vuran olaylara ait fotoğrafların yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.

Etik, lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı uyandıran, toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

"Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "İsrail'in açlığa mahkum ettiği Gazzeliler, yardım noktasında yoğunluk oluşturdu" ve "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karesini seçen Etik, "Haber" kategorisinde Ali Atmaca’nın "Bir güneş doğuyor", "Spor" kategorisinde de Bünyamin Çelik'in "Statların dili", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özkan Bilgin’in "Dolunaya inat", "Günlük Hayat" kategorisinde ise tercihini Mahmoud Abu Hamda'nın "Umut" başlıklı karelerine oy verdi.

Etik, fotoğraflarda en çok Gazze ve Filistin içerikli olanlardan etkilendiğini belirterek, emeği geçen AA çalışanlarına teşekkür etti.

- Din görevlileri oylamaya katıldı

Hz. Ebubekir Camisi İmamı Ergün Özlü, "Gazze : Açlık" kategorisinde Ali Jadallah'ın "Gazze`de zorla yerinden edilen Filistinliler topraklarına döndü", "Portre" kategorisinde Ahmet Aslan'ın "Yılların ardından" karelerini seçti.

"Haber" kategorisinde Muhammed Abdullah Kurtar'ın "Her yerde", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya’nın "Gelenek ailede başlar" karelerine oy veren Özlü, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Özgün Tiran'ın "Yeşilin sonu" ve "Günlük Hayat" kategorisinde ise de tercihini Nurettin Boydak'ın "Rengarenk" başlıklı karesinden yana kullandı.

Şehit Orhan Gök Camisi İmamı Ayhan İspir de "Gazze: Açlık" kategorisinde Ali Jadallah’ın "Gazze'de açlıkla mücadele eden Filistinlilere yemek dağıtıldı", "Portre" kategorisinde Mahmoud Abu Hamda'nın "Annesinin biriciği", "Haber" kategorisinde Hakan Akgün'ün "İnsansız hava kaleleri", "Spor" kategorisinde Ağıt Erdi Ulukaya’nın "Gelenek ailede başlar", "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde Mustafa Kılıç'ın "Sürü", "Günlük Hayat" kategorisinde ise Sidar Can Eren'in "Süt kuzusu" karelerini seçti.

- Oylama, 15 Şubat'a kadar devam edecek

AA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori yer alıyor.

Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor.

Oylama "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 15 Şubat Pazar saat 17.00'ye kadar devam edecek.

