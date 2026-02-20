Kadirli ilçesinde "Geleceğini Adaletle Koru Projesi" tanıtıldı

İlginizi Çekebilir

OSMANİYE - Osmaniye'nin Kadirli ilçesinde "Geleceğini Adaletle Koru Projesi"nin tanıtımı yapıldı.

Kadirli Kaymakamlığı, Kadirli Cumhuriyet Başsavcılığı, İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü ve Kadirli Denetimli Serbestlik Müdürlüğü işbirliğince yürütülen proje rehber öğretmenlere tanıtıldı.

İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü'ndeki toplantıda, banka hesabı kiralama, mobil bankacılık şifrelerinin paylaşılması, dijital dolandırıcılık ve siber suçlar konusunda öğretmenlere bilgiler verildi.

Kadirli Kaymakamı Erdinç Dolu, toplantıda, gençlerin korunmasına yönelik yürütülen çalışmaların kararlılıkla sürdürüleceğini belirtti.

Kadirli Cumhuriyet Başsavcısı Okan Kurtaran da gençlerin kolay kazanç vaatleriyle suç örgütlerinin hedefi haline geldiğini anlatarak, "Gençlerimizin bilinçli ve güçlü bireyler olarak yetişmesi için eğitimcilerimizin rolü son derece önemlidir. Suçla mücadelede en güçlü yöntem, farkındalık ve erken bilgilendirmedir." diye konuştu.

Programa ilçe protokolü katıldı.



